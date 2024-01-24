Москвичи оценили преимущества VoWiFi: активных пользователей услуги стало на 43% больше

Москвичи продолжают использовать возможности технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайн, за 2023 год количество активных пользователей услуги в столице выросло на 43%, а общий объем разговоров увеличился на 42%.

Технология передачи голоса через VoWiFi будет полезна там, где сотовый сигнал может оказаться слабым. Например, в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала. Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале — это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине.

Кроме этого, одно из ключевых преимуществ VoWiFi — это возможность пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки из России или зарубежных стран по домашнему тарифу. Таким образом клиенты билайн, находясь вдали от дома, могут звонить близким без дополнительных переплат за роуминг.

Услуга VoWiFi предоставляется бесплатно, дополнительные платежи за подключение отсутствуют. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru



