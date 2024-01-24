Разделы

|

Москвичи оценили преимущества VoWiFi: активных пользователей услуги стало на 43% больше

Москвичи продолжают использовать возможности технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайн, за 2023 год количество активных пользователей услуги в столице выросло на 43%, а общий объем разговоров увеличился на 42%.

Технология передачи голоса через VoWiFi будет полезна там, где сотовый сигнал может оказаться слабым. Например, в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала. Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале — это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине.

Кроме этого, одно из ключевых преимуществ VoWiFi — это возможность пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки из России или зарубежных стран по домашнему тарифу. Таким образом клиенты билайн, находясь вдали от дома, могут звонить близким без дополнительных переплат за роуминг.

Услуга VoWiFi предоставляется бесплатно, дополнительные платежи за подключение отсутствуют. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru


erid:LatgBrogc

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

В Google «яростный бунт» сотрудников. Они всеми силами сопротивляются увольнению

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

SAP начинает перестройку под искусственный интеллект. В светлом будущем ИИ компании не понадобятся 8000 сотрудников

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще