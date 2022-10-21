Разделы

Телеком
|

«Билайн» и ПГУТИ будут сотрудничать в сфере ИТ

Компания «Вымпелком» (бренд «билайн») и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о развитии технологий и услуг связи, информационной безопасности, а также аналитике больших данных и геоаналитике.

Со стороны «билайна» соглашение подписал исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин, со стороны ПГУТИ — ректор Вадим Ружников. В рамках подписанного документа будут проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, испытания телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, разрабатываться образовательные программы в сфере современных и перспективных технологий связи, проводиться совместные мероприятия, а также будет организована практика студентов и стажировка слушателей, аспирантов.

Сотрудничество ведущего оператора связи и одного из крупнейших университетов в области телекоммуникаций и информатики позволит привлечь к участию в перспективных исследованиях талантливую молодежь, а также повысить уровень профессионализма новых подрастающих кадров.

Исполнительный вице-президент «билайна» по технике Валерий Шоржин: «Билайн ведет системную работу по взаимодействию с российскими профильными вузами. Мы, как крупная технологическая компания, нуждаемся в притоке свежих кадров и понимаем, что готовить их нужно заранее, чтобы после окончания учебного заведения им было проще адаптироваться к новым задачам. Кроме того, сегодня крайне актуальны вопросы, связанные с информационной безопасностью и импортозамещением, поэтому мы будем смотреть наработки университета в этих направлениях. Уверен, что сотрудничество с одним из ведущих вузов страны в своей сфере принесет хорошие результаты в обозримом будущем».

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников: «Наша главная задача — готовить востребованных специалистов для компаний отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий. Только тесное взаимодействие при разработке и реализации образовательных программ с реальным сектором экономики, с непосредственными работодателями, может гарантировать требуемый набор знаний, умений и квалификаций у наших выпускников. Такое взаимодействие является взаимовыгодным, так как университет получает возможность идти в ногу со временем в образовательной и научной деятельности, а работодатели получают готового к выполнению реальных задач специалиста. Мы будем только рады углублять и расширять такие виды сотрудничества».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

В России запретят строить 5G на иностранном софте и «железе»

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

В России создали систему связи, «пробивающую» толщу земли и воды

Market.CNews рассказал, как SLA может обанкротить провайдера

Московские таксисты заявили о проблемах с GPS. Сигнал могут глушить из-за дронов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября