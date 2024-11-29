«Билайн» открыл в Петербурге лабораторию для тестирования отечественного телеком-оборудования

Лаборатория ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить испытания на различных видах телеком-устройств, включая базовые станции. Особое внимание уделяется проверке качества аппаратуры, ее функциональности и изучению преимуществ перед импортными установками. Об этом CNews сообщили представители «ВымпелКома».

Открытие лаборатории именно в Санкт-Петербурге обусловлено территориальной близостью к подразделениям ключевых российских производителей телекоммуникационной техники. Важным направлением её деятельности станет обучение инженеров билайна работе с отечественным оборудованием. Сотрудники компании узнают всё об установке, настройке и запуске объектов. Оснащение лаборатории позволит также моделировать внештатные ситуации и отрабатывать пути их решения.

Валерий Шоржин, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), руководитель технического блока: «Лаборатория в Санкт-Петербурге поможет снизить сроки ввода нового оборудования в работу и увеличит эффективность совместного использования техники разных вендоров. Это обеспечит нам дополнительную гибкость в развитии сети и ускорит реакцию на растущие запросы клиентов. Замена импортного оборудования на российское значительно упростит процесс обслуживания нашей инфраструктуры, поскольку это позволит быть полностью независимыми от поставок из-за рубежа. Наша задача – предоставлять пользователям самые современные и надежные сервисы, а развитие таких проектов как эта лаборатория позволяет нам двигаться в этом направлении еще быстрее».