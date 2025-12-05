Сбербанк: жители СЗФО почти полностью перешли на безналичную оплату коммунальных услуг

Общее количество платежей за коммунальные услуги в СЗФО через каналы Сбербанка с начала 2025 г. составило более 129,5 млн. Из них 120 млн — через безналичный расчет.

Наиболее востребованы безналичные платежи в Санкт-Петербурге — жители Северной столицы с начала года оплатили ЖКУ 24,7 млн раз. Также среди регионов-лидеров по безналичной оплате Архангельская (16,7 млн раз), Вологодская (15 млн раз) и Калининградская (14,3 млн раз) области.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Вопросы ЖКХ часто становятся источником дополнительных забот, а наша цель — беречь время и улучшать комфорт людей. Нам удалось освободить от очередей уже миллионы россиян, превратив оплату коммуналки в минутное дело в любое время дня и ночи. Платить за ЖКУ в приложении безопасно и выгодно, а для пенсионеров и льготников там нет комиссии».

Чтобы оплатить коммунальные услуги через приложение «СберБанк Онлайн», необходимо перейти в раздел «Дом», выбрать свой адрес и нажать «К оплате». Далее вы увидите список всех поставщиков услуг — от воды и отопления до вывоза мусора. Чтобы не пропустить платежи, внимательно проверьте, все ли нужные компании отображаются в списке. Если какого-то поставщика не хватает, его можно добавить вручную. Выберите необходимую услугу и нажмите «Оплатить».

Также в «СберБанк Онлайн» можно подключить сервис «Автоплатёж». Количество платежей через него в СЗФО с начала 2025 г. составило более 15,1 млн раз. Пользоваться сервисом просто — ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю SMS или push-уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж — достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.