Сбербанк представил чат-бот для пресс-служб администрации Санкт-Петербурга

Сбербанк представил на обучающей сесcии «PR в эпоху нейросетей» новый инструмент для сотрудников пресс-служб правительства Санкт-Петербурга. Это чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат». Разработка автоматизирует повседневные рабочие процессы пресс-секретарей, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах и креативных проектах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис способен оперативно обрабатывать большие объемы информации, формировать качественные тексты и создавать графический контент. Благодаря такому помощнику специалисты смогут быстрее справляться с рутинной работой и эффективнее поддерживать взаимодействие со своей аудиторией.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Технологии становятся незаменимым помощником профессионалов многих отраслей. Наш чат-бот значительно облегчает и ускоряет работу пресс-служб, а PR-сотрудники лишь проверяют готовые сообщения на корректность и принимают окончательное решение об их использовании. Мы не просто передали возможность пользоваться сервисом коллегам из администрации Петербурга – мы провели для них специальную ИИ-сессию по созданию промтов и демонстрации возможностей нейросетей».

