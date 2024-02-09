Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

На платформе Robin роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга

В 2023 г. в 19 органах исполнительной власти Санкт-Петербурга были оптимизированы десятки рабочих процессов путем внедрения программных роботов на платформе Robin компании SL Soft (ГК Softline). Благодаря роботизации удалось высвободить более 150 тысяч человеко-часов за год.

В Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре (СПб ГУП «СПб ИАЦ») был создан центр компетенций, сотрудники которого на платформе Robin разработали и запустили 46 роботов в 19 органах власти. За 2023 г. роботизированы процессы в Комитете финансов, Комитете по экономической политике и стратегическому планированию, Комитете по здравоохранению, Жилищном комитете, Горжилобмене, Центре управления парковками и других.

Одна из ключевых задач, которую решил проект, — исключение ошибок из-за человеческого фактора в рутинных рабочих процессах. Вся разработка велась бизнес-аналитиками и сотрудниками центра компетенций. Это первый проект, когда процессы роботизации в таком объеме внедрены в сферу госуправления.

Благодаря программной роботизации специалисты из государственных учреждений перестали перерабатывать даже во время пиковых нагрузок, вместо рутинных задач они могут заниматься более разноплановой и ответственной работой, а на новые направления деятельности требуется меньшее число сотрудников. Например, в Комитете финансов роботизация процессов согласования документации сократила сроки ее обработки в три раза. Следовательно, ускорились обмен документами и оплата контрагентам и оказание ими услуг.

Сейчас сотрудники «СПб ИАЦ» работают над роботизацией задачи, которая актуальна для 64 городских организаций и ведомств, при этом только в одном из комитетов в этот рабочий процесс вовлечены 350 сотрудников.

Юрий Дручинин, «Сфера»: Управление релизами: какие решения для разработчиков есть на российском рынке?
Цифровизация

«Мы планируем охватить все рутинные процессы, связанные с деятельностью правительства Санкт-Петербурга. Центр компетенций создан в ИАЦ как раз для ведения и популяризации этого проекта. Изучив платформу Robin, мы поняли, что технология намного универсальнее, чем кажется при первом знакомстве, и имеет множество возможностей. Это простое и быстрое решение, дающее результат практически мгновенно, – сказал Михаил Кораблев, начальник управления развития перспективных проектов СПб ГУП «СПб ИАЦ». – Мы благодарим команду Robin за активную поддержку и помощь – это позволило нам отправиться в успешное самостоятельное плавание. В наших планах – еще большее количество роботов на платформе Robin и пилотные проекты по внедрению модулей AI и OCR».

«Мы с большим интересом следим за развитием этого масштабного проекта в органах государственной власти Санкт-Петербурга. И рады, что на платформе Robin роботизируются процессы, имеющие социальную значимость. Это снижает нагрузку на сотрудников ведомств и положительно влияет на жизнь в городе, улучшая пользовательский опыт людей, которые взаимодействуют с государственными организациями, – отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin, SL Soft. – Опыт специалистов из центра компетенций СПб ИАЦ очень ценен, и его стоит тиражировать в другие регионы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

В России создадут реестр ИИ-решений специально для строительства

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

«Ситроникс» запатентовал систему офисного контроля

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Выходцы из SAP за год построят полноценную российскую замену ее продуктам. Импортозамещение, как оно должно быть

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще