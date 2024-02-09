На платформе Robin роботизированы процессы в 19 органах власти Санкт-Петербурга

В 2023 г. в 19 органах исполнительной власти Санкт-Петербурга были оптимизированы десятки рабочих процессов путем внедрения программных роботов на платформе Robin компании SL Soft (ГК Softline). Благодаря роботизации удалось высвободить более 150 тысяч человеко-часов за год.

В Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре (СПб ГУП «СПб ИАЦ») был создан центр компетенций, сотрудники которого на платформе Robin разработали и запустили 46 роботов в 19 органах власти. За 2023 г. роботизированы процессы в Комитете финансов, Комитете по экономической политике и стратегическому планированию, Комитете по здравоохранению, Жилищном комитете, Горжилобмене, Центре управления парковками и других.

Одна из ключевых задач, которую решил проект, — исключение ошибок из-за человеческого фактора в рутинных рабочих процессах. Вся разработка велась бизнес-аналитиками и сотрудниками центра компетенций. Это первый проект, когда процессы роботизации в таком объеме внедрены в сферу госуправления.

Благодаря программной роботизации специалисты из государственных учреждений перестали перерабатывать даже во время пиковых нагрузок, вместо рутинных задач они могут заниматься более разноплановой и ответственной работой, а на новые направления деятельности требуется меньшее число сотрудников. Например, в Комитете финансов роботизация процессов согласования документации сократила сроки ее обработки в три раза. Следовательно, ускорились обмен документами и оплата контрагентам и оказание ими услуг.

Сейчас сотрудники «СПб ИАЦ» работают над роботизацией задачи, которая актуальна для 64 городских организаций и ведомств, при этом только в одном из комитетов в этот рабочий процесс вовлечены 350 сотрудников.

«Мы планируем охватить все рутинные процессы, связанные с деятельностью правительства Санкт-Петербурга. Центр компетенций создан в ИАЦ как раз для ведения и популяризации этого проекта. Изучив платформу Robin, мы поняли, что технология намного универсальнее, чем кажется при первом знакомстве, и имеет множество возможностей. Это простое и быстрое решение, дающее результат практически мгновенно, – сказал Михаил Кораблев, начальник управления развития перспективных проектов СПб ГУП «СПб ИАЦ». – Мы благодарим команду Robin за активную поддержку и помощь – это позволило нам отправиться в успешное самостоятельное плавание. В наших планах – еще большее количество роботов на платформе Robin и пилотные проекты по внедрению модулей AI и OCR».

«Мы с большим интересом следим за развитием этого масштабного проекта в органах государственной власти Санкт-Петербурга. И рады, что на платформе Robin роботизируются процессы, имеющие социальную значимость. Это снижает нагрузку на сотрудников ведомств и положительно влияет на жизнь в городе, улучшая пользовательский опыт людей, которые взаимодействуют с государственными организациями, – отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin, SL Soft. – Опыт специалистов из центра компетенций СПб ИАЦ очень ценен, и его стоит тиражировать в другие регионы».