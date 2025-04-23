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Храпунова Алла



23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ 1
15.08.2023 Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Храпунова Алла и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 1
Yandex - Яндекс 7620 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
МегаФон 9165 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 214 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20980 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8596 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 553 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
Известия ИД 647 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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