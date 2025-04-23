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Храпунова Алла
|23.04.2025
|Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ 1
|15.08.2023
|Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками 1
Храпунова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8847 1
|Yandex - Яндекс 7620 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
|МегаФон 9165 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 1
|Известия ИД 647 1
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