Россияне устали ждать помощи властей и сами научились эффективно бороться с мошенниками

Мошенники стали намного реже достигать своей цели и обворовывать россиян по телефону. Жители России научились не попадаться на их уловки благодаря возросшей информированности, к тому же они регулярно сообщают о звонках аферистов в банки и специальные сервисы. Власти годами обещают решить проблему назойливых мошеннических вызовов, но они как поступали на телефоны россиян, так и продолжают это делать.

С заботой о самих себе

Россияне стали значительно реже попадаться на уловки мошенников, звонящих им в попытке опустошить их банковский счет. В стране зафиксирован значительный прирост жалоб граждан на неудавшиеся попытки обмана, отправленных через специальные сервисы – например, на платформе «Мошеловка» из 100% обращений летом 2023 г. 73% приходилось именно на профилактические сообщения, пишут «Известия».

Оставшиеся 27% – это, по всей видимости, сообщения об успешных действиях мошенников. Годом ранее таковых было 40% против 60% заявок о неудачах аферистов, а в 2021 г. – 75% и 25% соответственно.

Жаловаться на мошенников-неудачников россияне стали не только в специальные сервисы, но и непосредственно в банки, где у них открыт счет. Представители ряда крупных российских финорганизаций сообщили изданию, что доля сообщений именно о безуспешных попытках отъема денег к середине 2023 г. достигла 90-95%.

Фото: Правительство Республики Крым Россияне научились давать отпор телефонным аферистам без помощи «сверху»

Опрошенные изданием эксперты полагают, что все дело в возросшей информированности россиян, благодаря которой они стали значительно реже попадаться на уловки желающих поживиться их деньгами. «Сейчас пользователи стали гораздо внимательнее относиться к уловкам злоумышленников и зачастую предпочитают прекратить подозрительный разговор и сообщить о нем в банк», – рассказали изданию источники на российском банковском рынке.

Когда государство бессильно

Российские власти годами говорят о необходимости дать бой телефонным мошенникам и даже разрабатывают различные законопроекты, которые позже становятся законами, и ограничительные меры. Например, государство намеревалось бороться с колл-центрами в российских тюрьмах, обитатели которых обзванивают своих находящихся на свободе сограждан и, представляясь то следователями, то сотрудниками банков, пытаются обманом выудить у них деньги.

Однако, как показала практика, мошеннические вызовы как поступали на телефоны россиян, так и продолжают это делать. Кто именно «сливает» аферистам телефонные номера, проследить невозможно – сейчас мобильный номер используется на множестве сервисов для авторизации и аутентификации пользователя вместо логина и пароля. Но иногда мошеннические вызовы поступают даже на «незасвеченные» номера – сотрудник редакции CNews на собственном опыте убедился, что злоумышленники могут позвонить на номер, приобретенный для охранной сигнализации и не использующийся нигде за ее пределами. Об этом свидетельствуют выписка по номеру, предоставляемая оператором, и дальнейшая проверка номеров звонивших через «Яндекс».

Предупрежден – вооружен

Информированность – пока единственное действительно эффективное средство борьбы против мошенников, имеющееся на руках у россиян. Как сообщила изданию куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, рост числа обращений граждан о неудачных попытках их обмана по телефону – это прямое следствие накопления «критического объема информации с подробным описанием схем, легенд и инструментария».

«Буквально каждый день появляются публикации в СМИ, соцсетях, на развлекательных ресурсах, проводится масса мероприятий, направленных на профилактику мошенничества. Угроза и риски настолько велики, что инстинкт сохранения своих средств начинает работать более активно, – добавила Алла Храпунова.

Другие эксперты отмечают, что рост заявок об аферистах, своей цели не добившихся, связан с увеличением количества сервисов, принимающих подобного рода обращения. Многие из них частные, но есть и государственные – например, в середине 2022 г. такой проект запустила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) совместно с «Билайном», «Мегафоном», МТС и Tele2. Российские банки тоже предлагают своим клиентам жаловаться на мошенников путем заполнения специальных форм в режиме онлайн.

Рука руку моет

Все системы жалоб на действия мошенников предполагают указание номера телефона, с которого они звонили. В дальнейшем эти номера могут быть заблокированы операторами связи, потому что банки передают информацию из жалоб россиян в Минцифры и непосредственно операторам.

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Также в России существует немало приложений, которые в реальном времени проверяют номер звонящего и при необходимости помечают его как нежелательный. Таким образом, россияне еще до ответа на звонок знают, кто им звонит – мошенник, спамер или нормальный собеседник.

В дополнение к перечисленному, во многих современных смартфонах существует встроенная функция борьбы с телефонными мошенникам. Ее активация приводит к полной блокировке звонков и SMS, поступающих с неизвестных номеров, что до нуля уменьшает шанс мошенника обмануть владельца мобильника и украсть его деньги.