«Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал линейку СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Устройства существенно дешевле зарубежных комплектующих и позволят заменить американские, немецкие и французские аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Линейка СВЧ-модулей разработана входящим в «Росэлектронику» Специальным конструкторским бюро по релейной технике. Изделия предназначены для коммутации сигналов до 18 ГГц, способны выдерживать многократные удары с ускорением до 50g, акустический шум до 150 дБ и работать при температуре от -60 до 85 градусов по Цельсию.

Применение современной отечественной электронно-компонентной базы позволило снизить цену новых СВЧ-модулей на 40-55% по сравнению с зарубежными аналогами.

Разработанная ЭКБ полностью заменяет модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave Corporation (США), а также является функциональной заменой комплектующих фирм Radiall SA (Франция), Teledyne Technologies Incorporated (США), Tesat-Spacecom (Германия).

«В настоящее время на российском рынке модулей СВЧ практически отсутствуют отечественные продукты. Применение наших комплектующих позволит значительно сократить сроки проектирования аппаратуры, повысить технические характеристики и снизить ее себестоимость. Новая ЭКБ уже выпускается серийно и внесена в Реестр российской промышленной продукции», – сказал генеральный директор СКТБ РТ Алексей Дымовских.