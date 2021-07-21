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«Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с «Российскими космическими системами» впервые представил новое поколение высокоэффективных СВЧ-усилителей космического применения. Изделия предназначены для использования в составе новейших связных и телекоммуникационных спутников со сроком эксплуатации 15 и более лет.

Новые устройства разработаны НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику») по заказу РКС. Представленные лампы бегущей волны Х-, Ku- и K-диапазонов имеют улучшенные массогабаритные характеристики и КПД, а также отличаются долговечностью – срок их службы составляет более 150 тыс. часов (17,5 лет).

«Разработанные ЛБВ соответствуют самым высоким техническим требованиям и могут успешно конкурировать на международном рынке СВЧ усилителей бортового применения. Использование новых изделий позволит полностью отказаться от импорта при комплектации отечественных космических аппаратов», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и поставлено более 1,5 тыс. изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 млн часов.

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