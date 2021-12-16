Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичок

Рекордные доходы разработчиков чипов

Суммарная выручка 10 крупнейших мировых разработчиков микрочипов составила рекордные $33,7 млрд по итогам III квартала 2021 г. Это на 45% больше по сравнению с доходами главных бесфабричных (fabless) компаний планеты в III квартале годом ранее, следует из отчета TrendForce.

В тройке лидеров по выручке расположились американские компании – Qualcomm, Nvidia и Broadcom. Конкуренцию им составляют тайваньские MediaTek, Novatek, Realtek и едва ворвавшаяся в топ-10 Himax.

Если сравнивать рекордсменов III квартала 2021 г. по уровню доходов с аналогичным периодом 2020 г., то на сегодняшний день Nvidia смогла вытеснить Broadcom со второй строчки рейтинга лидеров на третью. Это связано с тем, что выручка у Broadcom в период с июля по сентябрь 2021 г. росла значительно более низкими темпами, нежели у всех остальных участников топа TrendForce. Компания в итоге продемонстрировала увеличение доходов всего на 17%. В то же время Qualcomm и Nvidia улучшили данный показатель на 56% и 55%, обеспечив себе приличный отрыв от преследователей.

Выручка 10 крупнейших мировых компаний, занимающихся разработкой интегральных микросхем

Позиция Компания Выручка в III квартале 2021 г. (млрд долларов) Выручка в III квартале 2020 г. (млрд долларов) Рост год к году 1 Qualcomm 7,733 4,967 56% 2 Nvidia 6,612 4,261 55% 3 Broadcom 5,43 4,626 17% 4 MediaTek 4,703 3,3 43% 5 AMD 4,313 2,801 54% 6 Novatek 1,376 0,746 84% 7 Marvell 1,166 0,742 57% 8 Realtek 1,039 0,760 37% 9 Xiling 0,936 0,767 22% 10 Himax 0,421 0,240 75% Итого 33,729 23,21 45%

Источник: TrendForce

Первая семерка лидеров рейтинга TrendForce по состоянию на конец III квартала 2021 г не претерпела изменений в сравнении с предыдущим кварталом, в отличие от позиций с восьмой по десятую. Здесь тайваньский разработчик широкого спектра контроллеров Realtek обогнал американского разработчика ПЛИС Xilinx по показателю роста выручки (37% против 22%), вырвавшись на восьмую позицию и оставив конкурента на девятой строчке. Британская Dialog и вовсе потеряла место в десятке, уступив его тайваньской Himax.

Qualcomm – чемпион

Компании Qualcomm, как отмечают аналитики TrendForce, продемонстрировать лидерские показатели позволил устойчивый спрос на однокристальные системы и модемы со стороны производителей смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

Первая десятка крупнейших разработчиков чипов демонстрирует выдающийся рост доходов

Продукция подразделения интернета вещей (IoT) компании оказалась востребована в сегментах потребительской электроники, граничных (edge) вычислений и производственном секторе. Выручка данного подразделения росла наиболее быстрыми темпами – на 66% год к году, таким образом «дотянув» консолидированный доход Qualcomm до $7,7 млрд.

Майнеры и геймеры на стороне Nvidia. AMD тоже нужна

Как уже ранее было отмечено, на втором месте по объему выручки в III квартале 2021 г. оказалась Nvidia, которая сумела довести этот показатель до $6,6 млрд. Ключевыми источниками заработка для американского техгиганта остаются продажи игровых видеокарт и ускорителей графики для центров обработки данных – финансовые показатели подразделений компании, ответственные за выпуск данных типов устройств, за год улучшились на 53% и 48% соответственно. При этом доля выручки от продажи профессиональных решений для визуализации и дизайна в совокупных доходах компании не превышает 8%, отмечают аналитики TrendForce.

Благодаря продолжающемуся ростe популярности майнинга (добычи) криптовалют не снижается спрос на высокопроизводительные видеокарты Nvidia серии RTX. За счет этого выручка продуктового отдела Nvidia выросла на 148% в III квартале 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г.

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Главный соперник Nvidia – AMD – также продемонстрировала достойный результат. Процессоры Ryzen и видеокарты Radeon пользовались спросом у любителей компьютерных игр. Серверные процессоры Epyc находят применение в дата-центрах. Перечисленные линейки продуктов обеспечили AMD по итогам III квартала 2021 г. совокупную выручку на уровне $4,3 млрд, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Благодаря таким показателям AMD удалось застолбить за собой пятую позицию в рейтинге TrendForce.

Broadcom растет вместе с облаками

Broadcom, основным источником доходов которой в III четверти 2021 г. стали продажи микросхем для сетевого оборудования и систем хранения данных, довела свою выручку до $5,4 млрд.

Аналитики TrendForce объясняют успехи компании вынужденным переходом бизнеса по всему миру на гибридный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Перевод на удаленку большого числа сотрудников сопровождается миграцией бизнеса в облако, а необходимость в расширении вычислительных мощностей, в свою очередь, вынуждает операторов облачных сервисов приобретать больше чипов Broadcom.

Остальные тоже в порядке

MediaTek продолжает пожинать плоды расширения портфеля продуктов с поддержкой сетей 5G. Благодаря увеличению объема продаж и цен на продукцию тайваньская компания добилась колоссального роста выручки от реализации линейки микросхем для смартфонов – на уровне 72%. Остальные продуктовые линейки также продемонстрировали двузначный рост. Таким образом, выручка MediaTek в III квартале 2021 г. составила $4,7 млрд, увеличившись на 43% в годовом исчислении, что позволило компании с комфортом разместиться на четвертой строчке рейтинга TrendForce.

В ноябре 2021 г. MediaTek анонсировала первый в мире четырехнанометровый мобильный процессор Dimensity 9000 для смартфонов. Первые мобильники на базе Dimensity 9000 должны поступить в продажу в начале 2022 г.



Компания MediaTek, как сообщал CNews, по итогам II квартала 2021 г. стала крупнейшим в мире поставщиком мобильных процессоров. Она заняла впечатляющие 43% глобального рынка, хотя годом ранее у нее было лишь 26%. У Qualcomm, ее ближайшего конкурента, доля сократилась с 28% до 24%.

Стоит также отметить успехи компании Himax, новичка рейтинга, который занимается разработкой преимущественно микросхем драйверов дисплея. Совокупная выручка этой бесфабричной компании превысила отметку в $400 млн в III квартале 2021 г. Продажи Himax росли быстрее, чем у любого другого участника топ-10 TrendForce – в годовом исчислении доходы компании увеличились на 75%, а в сегменте крупногабаритных микросхем – на все 111%.