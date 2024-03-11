Контроллер Consyst Electronics поддерживает функции управления движением

Технические специалисты «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») успешно завершили серию испытаний программируемого логического контроллера (ПЛК) Consyst Electronics L22_40CU_T, подтвердив его способность эффективно управлять движением (Motion Control). В процессе тестирования оборудование продемонстрировало высокую производительность, надежность и точность управления, обеспечивая оптимальные результаты для широкого спектра промышленных применений.

ПЛК Consyst Electronics серии L22 – модульные и компактные устройства для создания средних и малых систем автоматизации в различных отраслях. Они выгодно отличаются качеством сборки, стабильностью работы, а также удобством техобслуживания и конкурентоспособной ценой. Благодаря встроенной функции Motion Control, контроллеры L22_40CU_T могут использоваться для управления перемещением и позиционированием в различных сферах. Это транспортно-перегрузочные системы, упаковочное оборудование, металлорежущие станки, производство электроники, управление конвейерными линиями, дозаторами, паллетайзерами, координатными станками, позиционерами и другим оборудованием.

Проверка «быстрых» выходов и входов проводилась для подтверждения заявленных технических характеристик с использованием генератора частотных сигналов и осциллографа. В ходе теста были заданы и измерены частоты в диапазонах от 1 Гц до 100 кГц для импульсных выходов и от 1 Гц до 200 кГц для высокоскоростных счетчиков. Результаты сравнения подтвердили заявленный диапазон частот контроллера.

Сергей Калитка, директор технического дивизиона «Консист Констракшн», сказал: «Функция управления движением в L22_40CU_T Consyst Electronics расширяет возможности контроллера, позволяя решать задачи линейного и поворотного перемещения по отдельным осям. Модель поддерживает до четырех осей. Результаты испытаний подтверждают стабильность и эффективность работы Motion Control L22_40CU_T без сбоев. Эта функция даст возможность заказчику оптимизировать производственные процессы, повысить точность управления и увеличить общую производительность системы».