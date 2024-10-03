Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие

Отечественная электроника столкнулась с препятствием на пути к полной независимости от иностранных технологий. В России, как оказалось, нет нужного количества базовых компонентов для нее – конденсаторов. К тому же российские конденсаторы дороже иностранных, что делает переход на них невыгодным.

Конденсаторы на вес золота

Российская электроника находится в полной зависимости от иностранных конденсаторов, пишут «Ведомости». Те конденсаторы, что производятся внутри страны, стоят дороже иностранных, к тому же вендоры пока не могут наладить стабильность их поставок.

Эти причины вынуждают производителей отечественной электроники раз за разом выбирать иностранные конденсаторы. Важно отметить, что это один из основных компонентов любой современной техники – они есть даже в светодиодных лампах, не говоря уже о более серьезных устройствах.

Что еще более важно, проблема с ценой и производством российских конденсаторов назрела уже очень давно. Для примера, пандемия коронавируса в России и ее последствия в виде закрытия границ и перебоев в международной торговле была четыре с половиной года назад. На фоне этого производители отечественной электроники были вынуждены останавливать выпуск продукции – иностранные конденсаторы зависли на границе, а российских в нужном количестве не было.

Все очень плохо

В равной степени это касается и других так называемых «пассивных электронных компонентов» (ПЭК), в том числе и резисторов, пишут «Ведомости».

xb100 / FreePik Российских конденсаторов, резисторов и прочих ПЭК пока слишком мало, чтобы перекрыть все потребности производителей электроники

На проблему открытым текстом указал представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадим Коршук. Согласно статистике АНО, доля иностранных ПЭК в российской электронике на начало 2024 г. вполне могла достигать 99% по отдельным типам электронных компонентов.

«Доступные в настоящее время на российском рынке иностранные электронные компоненты поставляются по демпинговым ценам относительно отечественной продукции, делая ее неконкурентоспособной. Цена на импортную продукцию может быть ниже аналогичной отечественной в 10 и более раз», – заявил Вадим Коршук.

Ни сырья, ни качества, ни больших объемов

Независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSMicro Алексей Бойко раскрыл изданию причину дороговизны отечественных ПЭК. Пока иностранные компании выпускают их миллионами штук, что позволяет снизить себестоимость каждого отдельного экземпляра до минимума, российские компании отдают предпочтение мелким партиям.

Чем партия меньше, тем, как правило, себестоимость одной единицы товара выше. Также отечественные вендоры ПЭК регулярно закладывают в конечную цену еще и расходы на брак, процент которого достаточно высок.

Еще одна причина – это отсутствие в стране сырья для производства ПЭК. По словам собеседников «Ведомостей», некоторые материалы приходится закупать за рубежом. Выходит, что даже произведенные в России компоненты электроники нельзя считать полностью отечественными.

Придется «немного» потерпеть

По словам Вадима Коршука, отечественные вендоры ПЭК вполне способны обеспечить «повышение доли отечественных ПЭК в составе аппаратуры гражданского назначения до 70%», пишут «Ведомости». Но, как отметил он, достичь этого можно лишь при «сохранении курса на импортозамещение и при условии продления действующих и введения новых инструментов господдержки».

Но даже этого будет недостаточно, чтобы реализовать все в кратчайшие сроки. Как отметил Вадим Коршук, 70-процентную долю отечественных ПЭК в аппаратуре гражданского назначения российские производители смогут обеспечить лишь к 2030 г., то есть на это им потребуется еще пять лет.

Нужно ускориться

Вадим Коршук сделал акцент на том, что если санкции Запада будут усиливаться, а также если начнут в полную силу действовать вторичные санкции для других стран за торговые отношения с Россией, то производители отечественной электроники могут полностью лишиться доступа к иностранным ПЭК вследствие блокировки поставок. Он подчеркнул также, что импортные ПЭК применяются для «комплектования объектов критической инфраструктуры» (КИИ).

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

По словам собеседников издания, основная масса иностранных ПЭК, применяемых в российской электронике, выпускается в странах Азии. «В отличие от сложной продукции типа микропроцессоров или ПЛИС (программируемых логических интегральных схем – прим. CNews) их поставки отслеживаются менее пристально, – сказал «Ведомостям» Алексей Бойко. – А предложение достаточно большое, купить такие изделия можно в самых разных странах. Поставки ПЭК остановить сложно, если вообще возможно, пока остается возможность расчетов за них».

Свет в конце тоннеля пока горит

По словам Бойко, одна из основных причин, по которым отечественные ПЭК до сих пор не вытеснили иностранные – это то, что их производят по устаревшим технологиям. Есть и другая причина – скудный ассортимент отечественных компонентов. «Есть проблема со стабильностью поставок, со сроками исполнения заказов», – отметил он, подчеркнув, что китайские ПЭК обходятся дешевле, и это еще одна причина, по которой производители выбирают ПЭК из КНР вместо российских.

«Тем не менее стоит отметить ряд позитивных изменений. – добавил Бойко. – В последние годы растет число российских производителей, ассортимент продукции. Кроме того, у российских поставщиков есть немалый выбор специализированных изделий, например стойких к механическим, климатическим и радиационным воздействиям».