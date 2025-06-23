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Бороданенко Павел


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бороданенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 17 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3184 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 77 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1070 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 64 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 1
Квашенкина Ольга 22 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 493 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 932 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1231 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1777 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5804 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8051 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 16 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8795 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2840 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6440 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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