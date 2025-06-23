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Бороданенко Павел
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|Критически важное микроэлектронное предприятие: Из-за цен на гособоронзаказ у нас многомиллионные убытки, производство остановлено 1
Бороданенко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
|LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1070 1
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 1
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