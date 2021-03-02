Intel лишила гарантии все пригодные для «разгона» процессоры

Intel закрыла программу расширенной гарантии на свои процессоры с разблокированным множителем, пригодным для «разгона». Раньше она позволяла за небольшую дополнительную плату однократно поменять сгоревший в процессе оверклокинга чип на новый, но теперь пользователи лишены этой возможности. Причины закрытия программы Intel не раскрывает.

Процессоры без гарантии

Компания Intel без предварительных анонсов и предупреждений свернула программу расширенной гарантии на свои процессоры, ориентированную на оверклокеров – пользователей, занимающихся «разгоном» комплектующих. Программа носила название Performance Tuning Protection Plan (PTPP) и представляла собой расширенную гарантию на процессоры, вышедшие из строя в процессе оверклокинга – искусственного повышения тактовой частоты выше пиковых заводских значений.

Расширенная гарантия распространялась только на процессоры с разблокированным множителем – только они полноценно пригодны к «разгону». Такая страховка стоила покупателям дополнительные $20-$30 (1500-2250 руб. по курсу ЦБ на 2 марта 2021 г.) и действовала в течение срока основной гарантии.

Пользователь, купивший «оверклокерский» процессор Intel и раскошелившийся на расширенную гарантию, мог совершенно не бояться «гнать» его до очень высоких частот или постигать на нем азы «разгона». Программа позволяла один раз обменять сгоревший от таких манипуляций с ним процессор на новый, и именно от этой практики Intel приняла решение отказаться.

Core i5-10600K - один из современных процессоров Intel с разблокированным множителем

Единственное исключение, которое сделала Intel, касается тех, кто приобрел расширенную гарантию недавно, и срок ее действия еще не истек. Такие пользователи смогут воспользоваться правом на однократную замену сгоревшего из-за «разгона» процессора и после прекращения действия программы PTPP.

Причины неизвестны

Программа PTPP закрыта с 1 марта 2021 г., и Intel пока не уточняет, возможно ли ее возвращение в обозримом будущем. Опубликовав заявление о сворачивании своего девятилетнего проекта поддержки оверкловеров, компания не стала раскрывать истинные мотивы, подтолкнувшие ее к этому шагу.

Intel упомянула лишь возросший опыт оверклокеров и их уверенность в своих силах. Ссылаясь на это, она отметила, что спрос на расширенную гарантию заметно упал, но конкретные цифры она приводить не стала.

Заявление Intel о закрытии PTPP

Программа PPTP была запущена немногим более девяти лет назад, в середине января 2012 г. в самый разгар мировой популярности «разгона» процессоров линеек Sandy Bridge и Ivy Bridge (второе и третье поколение чипов Intel Core). На начальном этапе она распространялась только на одну модель Core i5 (2500K) и четыре Core i7 –3960X, 3930K, 2700Kи 2600K. Покупателям таких процессоров расширенная гарантия стоила на тот момент от $20 до $35 (1500-2600 руб.).

Потенциальное объяснение

С мнением Intel о том, что оверклокинг процессоров в последние годы утратил былую популярность, частично согласен Райан Смит (Ryan Smith), специалист профильного ресурса AnandTech. По его мнению, «разгон» CPU со времен Sandy Bridge, когда и была запущена PTPP, стал менее плодотворным, и связано это с нынешними технологиями самой Intel.

Гибридная рабочая среда вызывает привыкание Бизнес

Со слов Смита, Intel и сама выжимает из своих процессоров максимум за счет Turbo Boost Max 3.0, Thermal Velocity Boost и других фирменных турбо-технологий. Пиковые тактовые частоты некоторых чипов Intel теперь превышают 5 ГГц из коробки, и сейчас компания делает упор на наращивание количества вычислительных ядер, а не частот.

Райан Смит пишет, что, в отличие от эпохи Sandy Bridge, когда покупатели за счет «разгона» могли легко рассчитывать на прибавку 1 ГГц (или больше) к стоковым частотам того же i5-2500K образца I квартала 2011 г. (базовая частота 3,3 ГГц, пиковая 3,7 ГГц), современным чипам Intel подобное уже не требуется. К примеру, новый i5-10600K образца II квартала 2020 г., потомок все того же i5-2500K, по умолчанию работает на частоте 4,1 ГГц, а в турбо-режиме – на 4,8 ГГц.

«В конечном счете, хотя «разгон» центральных процессоров еще не мертв как явление, он больше не обеспечивает столь же значительного и легкого повышения производительности системы, как раньше», – подытожил Смит.

Грандиозные изменения в Intel

С начала 2021 г. в Intel многое поменялось как по части кадрового состава, так и в плане процессоров. В середине января 2021 г. компания объявила о смене генерального директора – Роберт Свон (Robert Swan), возглавивший компанию 1 февраля 2019 г., передал руководство Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger). В должность он вступил 15 февраля 2021 г., и это ветеран Intel – общий стаж его работы в компании составляет более 30 лет.

Патрик Гелсингер, новый CEO Intel

В январе 2021 г. также стало известно о работе Intel над 12 поколением процессоров Core под названием Alder Lake, радикально отличающимся от всех предыдущих. Впервые за всю историю Core эти процессоры получат разделение ядер на классы, как в чипах ARM, плюс Intel собирается производить их по своему самому современному 10-нанометровому техпроцессу SuperFin.

Анонс Alder Lake на момент публикации материала еще не состоялся, но в феврале 2021 г. один из представителей этой серии был протестироаван в бенчмарке GeekBench. CNews писал, что его результаты существенно превысили показатели современных десктопных CPU в ассортименте не только AMD, но также Apple и самой Intel.