«Софтлайн Решения» и SkyDNS расширяют сотрудничество в области информационной безопасности

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и разработчик сервисов интернет-фильтрации SkyDNS выводят сотрудничество на новый уровень. Партнеры объединят усилия для совместного продвижения SkyDNS – сервиса превентивной блокировки угроз на уровне DNS – для государственных и коммерческих организаций. Усиление партнерства компаний соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

SkyDNS работает на российском рынке информационной безопасности уже 15 лет. В настоящее время решением пользуются миллионы пользователей. Сервис зарегистрирован в реестре российского ПО.

«Софтлайн Решения» и SkyDNS сотрудничают уже несколько лет. Партнеры утвердили план совместного развития, нацеленный на увеличение объемов совместной работы, а также активное продвижение решений на рынке. Это позволит клиентам «Софтлайн Решений» получить доступ к передовым инструментам защиты от интернет-угроз, соответствующим требованиям регуляторов и стратегии импортозамещения. Также запланированы совместные маркетинговые активности, участие в отраслевых мероприятиях и информационная поддержка решений, направленных на развитие экспертизы в области кибербезопасности.

«В условиях беспрецедентного роста кибератак, особенно использующих уязвимости на уровне DNS, мы видим высокий спрос на превентивные технологии защиты. Решения нашего партнера полностью отвечают этой потребности. Используя возможности SkyDNS, мы предоставим нашим клиентам из разных отраслей надежный фундамент для безопасности, обеспечивая непрерывность критически важных процессов и максимальную защиту данных. Это партнерство укрепляет наш портфель ИБ-решений и позволяет предлагать рынку комплексную защиту от самых сложных угроз», – отметил Алексей Чугуев, менеджер по развитию направления «Защита от таргетированных атак» компании «Софтлайн Решения».

«Расширяя сотрудничество с “Софтлайн Решениями”, мы делаем акцент не просто на масштабировании сервиса, а на формировании у клиентов проактивного уровня киберзащиты. Сервис SkyDNS – это инструмент ранней детекции угроз, который позволяет увидеть и заблокировать вредоносную активность еще до того, как она перейдет в инцидент. Экспертиза “Софтлайн Решений” в реализации проектов для крупного бизнеса и госсектора позволяет точно встроить этот уровень защиты в существующую ИБ-архитектуру заказчиков – без изменения инфраструктуры и с минимальным временем внедрения. Подключение решения занимает порядка 15 минут и сводится к смене DNS-резолвера, при этом сразу появляется видимость угроз и возможность их превентивной блокировки. Общая цель SkyDNS и “Софтлайн Решений” – дать заказчикам не реактивный, а упреждающий инструмент безопасности, который сокращает время обнаружения атак и снижает риски еще на ранних этапах их развития», – сказал Александр Лебедев, директор по работе с партнерами SkyDNS.