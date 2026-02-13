Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.
Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.
Докладчики:
Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, холдинговая компания «Интеррос»;
Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition;
Сергей Савченко, начальник службы по обеспечению информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
Карина Садова, руководитель направления AI, X5 Digital;
Дмитрий Костров, начальник отдела по защите информации, «СибМир»;
Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, ПАО «Элемент»;
Анастасия Веко, владелец продукта, SkyDNS;
Данила Гуляев, руководитель Центра информационной безопасности, Объединения «Росинкас»;
доклады компании VK и «СёрчИнформ».
Российский рынок
- Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?
- Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?
- Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?
- Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?
- Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?
Технологии безопасности
- Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?
- Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?
- Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?
- Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?
- Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?
- Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?
Запросы заказчиков
- Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?
- Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?
- Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?
- Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?
Проекты и решения
- Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?
- Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?
- Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?
- Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?
- Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?
Будущее информационной безопасности
- Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?
- Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?
- Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?
- Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?
- Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.