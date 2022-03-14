OCS начала продвижение российских программных ИБ-решений SkyDNS

OCS Distribution, российский ИТ-дистрибьютор, представила канальным партнерам своего нового вендора – российского разработчика SaaS-сервисов для контент-фильтрации и защиты от сетевых угроз, компанию «СкайДНС». В рамках нового сотрудничества «OCS.маркетплейс», облачный маркетплейс дистрибьютора, пополнили продукты под брендом SkyDNS, включенные в Единый реестр отечественного ПО – контент- и интернет-фильтры для бизнеса, государственных структур, точек публичного доступа и образовательных учреждений.

Продвижением продукции и ее поддержкой в канале занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution – команда опытных пресейлов, продуктовых специалистов и экспертов ПО. Дистрибьютор предоставляет всем партнерам, заинтересованным в продуктах SkyDNS, возможность подключиться к партнерской программе, в рамках которой открывает доступ к своему облачному маркетплейсу и линейке сервисов – технических, образовательных, финансовых.

Продуктовое предложение OCS Distribution по направлению SkyDNS включает: «SkyDNS.бизнес» — облачный контент-фильтр для среднего и малого бизнеса, а также для органов государственной и муниципальной власти. Решение обеспечивает контроль доступа к сайтам, мониторинг трафика, защиту от интернет-угроз на уровне сети; позволяет сократить объемы расходуемого трафика и ускорить скорость загрузки веб-контента; «SkyDNS.бизнес+» — аналогичное решение, но рассчитанное на организации большего масштаба, например, компании с сетью удаленных филиалов и офисов, объединенных в единую систему за счет облачных сервисов или беспроводных сетей Wi-Fi; SkyDNS.Wi-Fi — интернет-фильтр для точек публичного доступа Wi-Fi, производящий фильтрацию небольшого числа хотспотов в кафе, магазинах, кинотеатрах, салонах, ресторанах и небольших офисах. Решение обеспечивает кибербезопасность клиентов, блокируя фишинг, управляющие центры ботнетов, криптомайнеры и интернет-ресурсы, распространяющие вирусы. SkyDNS.Wi-Fi имеет соответствующее расширение SkyDNS.Wi-Fi+, рассчитанное на применение в организациях с более чем 20 хотспотами; «SkyDNS.школа» – контент-фильтр для образовательных учреждений и библиотек, обеспечивающий контроль над нецелевым использованием интернета и защиту учащихся от запрещенного контента, что является требованием российского законодательства; «SkyDNS.вуз» – расширенное решение для контент-фильтрации, ориентированное на высшие учебные заведения, крупные колледжи и техникумы, многофилиальные образовательные учреждения. Позволяет блокировать запрещенные ресурсы и вести мониторинг трафика, обеспечивает защиту от сетевых угроз.

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OCS Distribution вывела программные продукты SkyDNS на площадку дистрибуции облачных решений «OCS.маркетплейс» и предлагает их поставщикам ПО, ПК и сетевого оборудования, системным интеграторам и корпоративным реселлерам, обеспечивающим своих заказчиков сервисами контент-фильтрации и мониторинга сетевой активности пользователей. На сегодняшний день решения SkyDNS внедрены у более чем 300 провайдеров, в более чем 6 тыс. школ и библиотек, в сотнях коммерческих и государственных организаций и у десятков тысяч домашних пользователей.