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Подтверждена совместимость сервиса SkyDNS с «Ред ОС»

«СкайДНС» и «Ред софт» подтвердили совместимость сервиса «SkyDNS агент» и операционной системы «Ред ОС». Результаты отражены в двустороннем сертификате.

Программа «SkyDNS агент» предназначена для быстрой и простой настройки интернет-фильтрации в государственных и коммерческих структурах любого масштаба. Сервис обеспечивает первичный контур информационной безопасности за счет блокировки фишинговых, вирусных сайтов, а также управляющих центров ботнетов и других вредоносных ресурсов. Продукт внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД за №1084 от 1 июня 2016 г.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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