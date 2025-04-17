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Компания D-Link представила новые мультигигабитные 2.5G-коммутаторы DMS-108P, DMS-106XT, DMS-108, DMS-107, DMS-105

Компания D-Link представила новые мультигигабитные неуправляемые 2.5G-коммутаторы DMS-108P, DMS-106XT, DMS-108, DMS-107, DMS-105. Новинки являются оптимальным выбором для создания современной сетевой инфраструктуры, способной удовлетворить растущие требования к скорости и качеству передачи данных в различных условиях применения.

Коммутаторы предназначены для использования в высокоскоростных домашних сетях, а также модернизации рабочих мест или организации уровня доступа сетей предприятий малого и среднего бизнеса, бюджетных и образовательных учреждений. Устройства позволяют повысить производительность сети при выполнении таких ресурсоемких задач, как обмен данными с беспроводными устройствами стандарта Wi-Fi 6, качественная видеоконференцсвязь, потоковая передача мультимедиа в 4K, дистанционное обучение, онлайн-гейминг с минимальной задержкой и стабильным соединением, производство профессионального видеоконтента и т.п.

Преимущества новых коммутаторов:

Мультигигабитные порты позволяют увеличить пропускную способность соединений на основе стандартной витой пары Cat 5e до 2,5 Гбит/с.

8 портов 802.3bt PoE++ для обеспечения питания энергоемких PoE-устройств с потребляемой мощностью до 90 Вт (только для DMS-108P).

Режим Turbo c поддержкой IGMP Snooping (только для DMS-106XT).

Поддержка приоритизации трафика QoS.

Соответствие стандарту энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az.

Простота установки и эксплуатации: поддерживается подключение Plug-and-Play, управление потоком IEEE 802.3х, автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX), согласование скорости передачи данных.

Компактный металлический корпус и пассивная система охлаждения с бесшумной работой.

Доступность коммутатора DMS-108P со склада D-Link в РФ планируется с середины июля 2025 г. DMS-106XT, DMS-108, DMS-107, DMS-105 будут доступны для отгрузки к сезону активных продаж во второй половине августа 2025 года. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DMS-108P – $275, DMS-106XT – $251, DMS-108 – $148, DMS-107 – $77, DMS-105 – $106.

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