Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые

D-Link отказалась латать уязвимость в целой коллекции своих роутеров, сославшись на прекращение их поддержки. Все он продавались в России, а некоторые можно купить до сих пор. Защититься можно лишь путем покупки нового маршрутизатора, притом американцам D-Link предоставляет солидную скидку на него, а россиянам – нет.

Купи роутер и жди хакеров

Компания D-Link, известный в России и мире производитель телеком-оборудования, наотрез отказалась устранять уязвимость в своих роутерах DSR-150, DSR-150N, DSR-250, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N. Как пишет портал Tom’s Hardware, проблема критическая – она позволяет удаленно запускать произвольный код из-за «дыры», приводящей к переполнению буфера.

Все перечисленные роутеры, как убедилась редакция CNews, в свое время продавались на территории России. Некоторые из них до сих пор присутствуют в легальной рознице.

D-Link пока что не поделилась точными подробностями новой угрозы, возможно, чтобы защитить пользователей от потенциальных хакеров.

Фото: rawpixel.com / FreePik Небольшая коробочка со светодиодами и антеннами может стать причиной гигантских проблем

Тем не менее, это открывает ящик Пандоры возможных угроз, включая, помимо прочего, кражу данных, установку вредоносного и шпионского ПО, а также DoS-атаки.

Есть некоторые подозрения

В то же время причину, по которой D-Link не желает чинить свое «железо» и ставит пользователей под угрозу взлома, компания опубликовала. Производство всех перечисленных устройств уже прекращено, притом некоторых из них – много лет назад.

Опасные роутеры в российской рознице

D-Link опубликовала на своем сайте отдельную заметку, посвященную проблеме, в которой перечислила все опаcные модели роутеров и сроки прекращения их технической поддержки. Исходя из этих данных, становится ясно, что устройства получили широкое распространение в мире. При этом, даже несмотря на то, что эти маршрутизаторы давно признаны самой D-Link устаревшими новые прошивки для них, по всей видимости, все же выходят.

На это, в теории, может указывать последний столбец в таблице. Четыре роутера из шести получили апдейты 18 ноября 2024 г., а два оставшихся – днем позже.

Все модели роутеров

Также для многих моделей существуют неофициальные прошивки, которые тоже обновляются. D-Link отдельно уточнила, что установка подобного ПО ведет к потере гарантии.

Россияне под ударом

Модели маршрутизаторов DSR-150, DSR-150N, DSR-250 и DSR-250N были сняты с производства лишь в мае 2024 г., тогда как DSR-500N и DSR-1000N не выпускаются с сентября 2015 г. соответственно.

Редакция CNews обнаружила роутер DSR-250N в продаже на одном из крупнейших маркетплейсов – за него просят более 22 тыс. руб. Также многие перечисленные модели ранее продавались в офлайн-рознице – к примеру, их можно было приобрести в сети магазинов DNS.

D-Link не приводит объемы проданных в России дефектных роутеров. Всем их владельцам она предлагает купить им на замену новые современные устройства, поддержка которых еще не прекращена.

Россиянам, а также жителям почти всех других стран, где D-Link реализует свою продукцию, компания предлагает купить новые маршрутизаторы за их полную стоимость. И только с США она готова сделать покупателям 20-процентную скидку на новую модель DSR-250v2.

Стандартная практика

Многие производители сетевого оборудования отказываются латать «дыры» в своем «железе» и подвергают пользователей риску взлома, а в качестве единственного решения предлагают просто купить новую модель нужного им оборудования. В подобном замечена, например, Cisco, но D-Link выделяется на ее фоне тем, что это уже второй ее подобный отказ за последние две недели.

Американцам - приятный дисконт

В середине ноября 2024 г. CNews писал о решении D-Link не устранять огромную критическую брешь CVE-2024-10914 в своих сетевых хранилищах DNS-320, DNS-320LW, DNS-325 и DNS-340L с прошивкой до версии 20241028. Проблема затронула около 60 тыс. устройств по всему миру.

Причина, как и решение, все те же – прекращение поддержки и покупка актуальных аналогов, в которых «дыры» если и есть, то устраняются. По крайней мере, пока не истек их срок технической поддержки.