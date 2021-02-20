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D-Link представила облачную камеру DCS-8325LH. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

D-Link представила новую облачную беспроводную Full HD камеру DCS-8325LH с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Новинка предназначена для круглосуточного удаленного аудио- и видеоконтроля в домашних и офисных системах видеонаблюдения.

DCS-8325LH оснащена системой интеллектуального видеоанализа (IVA), сокращающего количество ложных уведомлений, и режимом распознавания фигуры человека, позволяющим игнорировать передвижение домашних питомцев внутри помещения.

Преимущества новой камеры DCS-8325LH. Высокая степень детализации изображения: 1080p до 30 кадров/с. Широкий угол обзора: по горизонтали 126°, по диагонали 151°. Круглосуточное видеонаблюдение в условиях ограниченной освещенности: инфракрасная подсветка до 5 м.

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Уведомления о событиях в области наблюдения: движение в заданной области (окне, дверном проеме), пересечение установленной линии, вход или выход из зоны наблюдения и т. д. Возможность дистанционного общения: встроенный микрофон и динамик. Надежная защита беспроводного подключения: поддержка современного стандарта Wi-Fi-безопасности WPA3.

Мобильное приложение mydlink: удаленная настройка, управление и мониторинг. Локальное или удаленное хранение видео: запись событий в облако или на microSD-карту емкостью до 256 ГБ. Компактный размер и дизайнерское исполнение корпуса камеры позволяют ей органично вписаться в интерьеры современных квартир и коттеджей, представительских офисов и апартаментов. DCS-8325LH может быть установлена как на горизонтальной поверхности, так и зафиксирована на стене или потолке с помощью входящего в комплект поставки крепежного набора. Камера оснащена поворотным кронштейном для выбора оптимального угла обзора помещения.

Настройка и управление камерой осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink для iOS и Android. Основные возможности приложения mydlink: получение изображения с одной или нескольких камер, сохранение видеоклипов / стоп-кадров и удаленный просмотр сохраненных материалов, настройка параметров обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука, создание расписаний для работы детекторов движения и звука, активация режима приватности, настройка кнопок экстренного телефонного вызова, фильтр по событиям, быстрый поиск видеозаписи в архиве, упрощенная процедура настройки с использованием QR-кода.

DCS-8325LH соответствует стандарту взаимодействия сетевых видеоустройств ONVIF и может применяться в системах видеонаблюдения, использующих оборудования различных производителей.

Новая камера DCS-8325LH доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $109.

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