D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK

Компания D-Link представляет новые внешние 4-мегапиксельные камеры DCS-4714E и DCS-4614EK. Устройства рекомендуются для применения в проектах «Безопасный город», корпоративном сегменте, госструктурах, медицинских и образовательных учреждениях, на складах, производстве, строительных площадках и паркингах.

Технические характеристики DCS-4714E и DCS-4614EK:

высокочувствительная матрица 1/2,8“ 4 Мп CMOS;

всепогодный корпус с пылевлагозащитой IP66 и диапазоном рабочих температур от -40 до +50ºС;

антивандальное исполнение с защитой IK10 (DCS-4614EK);

порт RJ-45 100 Мбит/с с поддержкой 802.3af PoE;

ИК-подсветка дальностью до 30 м;

технология WDR для съемки объектов в условиях контрастного освещения и яркой встречной засветки;

поддержка microSD-карт емкостью до 256 ГБ;

возможность потолочного и настенного крепления;

герметичное соединение при помощи водонепроницаемого коннектора RJ-45 (входит в комплект поставки).

Камеры D-Link DCS-4714E и DCS-4614EK

Основные функциональные возможности:

круглосуточное видеонаблюдение с разрешением 2592x1520 до 30 кадров/с;

запись событий в сетевое хранилище и/или на microSD-карту;

эффективные кодеки сжатия H.264 и H.265 (HEVC);

коридорный режим в формате 9:16 для максимального обзора туннелей, вестибюлей, проходов между стеллажами на складе и других узких пространств;

обнаружение движения в заданной области;

детализация объектов с 18-кратным цифровым увеличением;

маски приватности для конфиденциальности определенных зон в кадре.

Питание новых камер осуществляется от PoE-коммутатора или источника постоянного тока 12 В (адаптер питания в комплект поставки не входит). Устройства поддерживают работу с любыми PoE-коммутаторами D-Link, включая коммутаторы серии DSS-100E и DES-1018MPV2 с увеличенной дальностью PoE.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение D-ViewCam позволяет организовать систему видеонаблюдения с возможностью одновременного просмотра и обработки видео с 64 камер.

DCS-4714E и DCS-4614EK соответствуют стандарту взаимодействия сетевых видеоустройств ONVIF (Profile S) и могут быть интегрированы в существующие системы видеонаблюдения, построенные на базе оборудования разных производителей.

Камеры DCS-4714E и DCS-4614EK доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $200 и $207 соответственно.

О компании D-Link

Компания D-Link является ведущим мировым производителем сетевого оборудования, предлагающим широкий набор решений для создания локальных сетей Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани, Тюмени и Челябинске работают региональные представители компании.

Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.