D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet.

Новинка предназначена для подключения абонентов к сетям федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги высокоскоростного доступа в интернет, IPTV и телефонию по оптоволоконным линиям связи с использованием технологии GPON в многоквартирных домах, частном секторе и коттеджных поселках.

Основные характеристики:



1 интернет-порт PON с разъемом SC/APC – обеспечивает подключение по оптике со скоростью приема до 2,4 Гбит/с и передачи – до 1,2 Гбит/с; 1 LAN-порт 10/100/1000Base-T (RJ-45) – позволяет подключить абонентский маршрутизатор и расширить возможности домашней сети; поддержка QoS и 802.1Q VLAN для предоставления услуг IPTV и VoIP; удаленное управление и обновление ПО по протоколу OMCI; компактное исполнение 90x72x26 мм; возможность крепления на стену.

Абонентский терминал D-Link GPON ONT DPN-101G с оптическим интернет-портом PON и LAN-портом Gigabit Ethernet

DPN-101G будет доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link во II квартале 2022 г.