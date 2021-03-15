Mercusys представила новый усилитель сигнала Wi-Fi. Цена. Фото

Mercusys, производитель сетевого оборудования для дома и офиса, представила новый усилитель Wi-Fi сигнала – ME30. Совокупная пропускная способность устройства составляет до 1,2 Гбит/с, что позволит создать надежное Wi-Fi-соединение по всему дому. Рекомендуемая розничная стоимость усилителя сигнала составляет 1490 руб.

Mercusys ME30 – двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала класса AC1200 (867 Мбит/с на 5 ГГц и 300 Мбит/с на 2,4 ГГц), который подходит для потоковой передачи видео в формате 4K и ежедневной работы в интернете. ME30 обладает регулируемыми антеннами с высоким коэффициентом усиления, позволяя легко расширить зону покрытия Wi-Fi-роутера и устранить мертвые зоны в доме.

Устройство поддерживает технологию адаптивного выбора пути, что гарантирует работу сети на максимальной скорости за счет определения наилучшего из доступных маршрутов и частотных диапазонов. Кроме того, ME30 оснащен умным индикатором сигнала, который поможет пользователю найти правильное место для эффективной установки устройства.

Mercusys ME30 – двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала класса AC1200

Простая настройка ME30 позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi в одно касание с помощью нажатия кнопки WPS на маршрутизаторе и усилителе сигнала. Более того, подключаясь к устройству через кабель Ethernet, пользователь может превратить его в двухдиапазонную точку доступа Wi-Fi.