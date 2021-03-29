Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена

Zyxel Networks привезла в Россию и СНГ новую точку доступа Wi-Fi 5 Zyxel NWA1123ACv3.

Несмотря на то, что при организации беспроводной инфраструктуры для бизнеса все чаще и чаще применяется стандарт Wi-Fi 6, в постпандемию не все могут позволить себе точки доступа 802.11ax. Кроме того, в некоторых случаях, например, при расширении беспроводной сети в коттеджах, скорости и пропускной способности стандарта 802.11ac может быть вполне достаточно.

Двухдиапазонная точка доступа Zyxel NWA1123ACv3 стандарта 802.11ac Wave 2 поддерживает общую скорость передачи данных до 1,2 Гбит/с. Новый дизайн и приверженность принципу «радио прежде всего» новинка обеспечивает отличную производительность и высокую надежность беспроводного соединения. Новые элементы конструкции антенной группы позволяют NWA1123ACv3 «покрывать» большую площадь и обеспечивают повышенную скорость соединения для каждого клиента (в сравнении с точкой доступа предыдущего поколения NWA1123-AC v2).

При создании NWA1123ACv3 были предприняты новые подходы и методы в разработке MU-MIMO и радио-модуля, а программное обеспечение устройства было в значительной степени переписано. Точка доступа с балансировкой нагрузки и DCS обеспечивает бесперебойную и превосходную работу Wi-Fi на рабочих местах.

NWA1123ACv3 поддерживает последний стандарт WPA3 и обеспечивает более надежное шифрование и аутентификацию для защиты вашей беспроводной сети.

Zyxel NWA1123ACv3 поддерживает технологию Zyxel NebulaFlex, что дает пользователям возможность легко и быстро переключаться между автономным и бесплатным облачным управлением Nebula в любое время.

Стильный внешний вид и компактные размеры (устройство величиной с блюдце) NWA1123ACv3 позволяет отлично вписаться в любой интерьер, а конструкция крепления предотвратит хищение оборудования.

На точку доступа NWA1123ACv3 действует ограниченная пожизненная гарантия от Zyxel. Это значит, что в течение пяти лет после снятия модели с производства копания обязуется осуществлять замену вышедшего из строя оборудования.

Точка доступа Zyxel NWA1123ACv3 уже доступна к заказу у официальных дистрибьюторов Zyxel Networks в России и СНГ по рекомендованной розничной цене 8 699 рублей.