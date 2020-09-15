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Dell представила ноутбук Latitude 9510 на платформе Intel с поддержкой 5G

Dell Technologies представила ноутбук Dell Latitude 9510 – первый на рынке бизнес-ПК с поддержкой 5G на базе Intel vPro1. ИТ-администраторы теперь могут выбирать для своих организаций ноутбуки корпоративного класса с 5G, предоставляя руководителям и мобильным профессионалам доступ к сверхбыстрым скоростям сетей 5G и надежной связи.

Устройство работает с большинством крупных европейских операторов. «Нашим приоритетом остается предоставление корпоративным клиентам богатого и эффективного опыта с использованием возможностей 5G, – сказал Барт Ван Килдонк (Bart Van Kildonck), руководитель отдела подключенных продуктов, Smart Mobility Services, Orange Business Services. – Теперь, когда появился ноутбук Dell с поддержкой 5G, мы нацелены на дальнейшее внедрение инноваций в области постоянно подключенных и защищенных интеллектуальных мобильных решений - как для глобальных предприятий, так и для интеллектуальных работников будущего».

Latitude 9510 – это максимально удобный для бизнес-пользователей ноутбук с применением технологий ИИ и 5G для повышения производительности и мобильности. Благодаря продуманной компоновке деталей корпуса инженеры Dell Technologies смогли разработать первый в своем роде интеллектуальный дизайн, в котором антенны 5G встроены в динамики внутри системы. Формованное пластиковое декоративное кольцо вокруг динамика выглядит как элемент эстетического дизайна, но при этом позволяет размещать антенны в области динамика. Такой подход позволил создать первую в отрасли антенную решетку в динамике 5G, которая может динамически оптимизировать для ноутбука производительность как сетей 4G, так и 5G..

Первые тесты 5G показали, что Dell Latitude 9510 может обеспечить до 300% более высокую скорость загрузки контента по сравнению с 4G3. Устройство обеспечивает надежность и безопасность пользования при работе через точки доступа Wi-Fi, позволяет повысить продуктивность во время путешествий.

«5G увеличивает емкость и производительность мобильного широкополосного доступа, предоставляет возможности периферийных вычислений в реальном времени, обеспечит специализированные подключения конечных устройств, – отметила Мегана Патвардхан (Meghana Patwardhan), вице-президент, Dell Latitude and Mobility Products. – Благодаря улучшенным возможностям беспроводной связи сети 5G появятся новые сценарии использования и новые приложения, расширится спектр устройств, вариантов применения и сервисов интернета вещей за рамками того, что возможно сегодня. Latitude 9510 – больше, чем устройство с 5G. Речь идет о принципиально новых возможностях, которые может предоставить технология мобильных сетей пятого поколения».



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