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ОС Linux за полгода увеличила рыночную долю в 2 с лишним раза

ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

В первом полугодии 2020 г. ОС Linux нарастила свою долю рынка более чем вдвое. Это сопровождалось некоторым снижением долей Windows и macOS. По мнению Softpedia, у Linux появился шанс стать второй по популярности настольной ОС в мире.

Стремительный взлет популярности Linux

Операционные системы на базе ядра Linux в первой половине 2020 г. более, чем вдвое увеличили свое проникновение. Согласно статистике NetMarketShare, по итогам января 2020 г. доля Linux на мировом рынке настольных ОС находилась в пределах 1,47%, с учетом всего многообразия дистрибутивов. Для сравнения, Windows удерживала 88,14% рынка, являясь абсолютным лидером.

В феврале 2020 г. Windows нарастила долю до 88,21%, но и Linux не отставала, к концу зимы придя с результатом в 1,81%. В марте 2020 г. долю Linux ждало падение до 1,36% на фоне роста доли Windows до 89,21%, но уже в следующем месяце был зафиксирован сильный скачок популярности – на тот момент Linux удерживала 2,87% рынка, а Windows откатилась до 86,92%.

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Дистрибутивы Linux стали пользоваться большим спросом

К концу мая 2020 г. Linux стоял уже на 3,17% компьютеров в мире, а популярность Windows продолжила снижаться – ее доля рынка на тот момент времени составила 86,69%. По итогам I квартала 2020 г., завершившегося 30 июня, у Windows было 86,69%, а ОС Linux поднялась до 3,61%. Прогнозы на июль 2020 г. аналитики NetMarketShare не дают. Для сравнения, статистика StatCounter за июнь 2020 г. указывает на долю Linux в размере 1,69% и неизвестных ОС (Unknown) на уровне 2,06%.

Всему виной Windows 7

Как пишет портал Softpedia, ответственность за резкий рост популярности Linux лежит, в первую очередь, на корпорации Microsoft. В январе 2020 г. она прекратила поддержку Windows 7, второй по популярности версии своей ОС после Windows 10, продолжив выпускать обновления под нее лишь для корпоративных клиентов и за большие деньги.

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ОС Linux вышла на третье место по популярности. следующая цель - macOS

Для многих потребителей, до последнего работавших под Windows 7, это была возможность открыть для себя новую экосистему. Кто-то отдал предпочтение продукции Apple, но ввиду дороговизны ноутбуков MacBook и десктопов iMac и MacPro таковых оказалось не так уж много. К тому же, установка macOS на компьютеры, изначально предназначавшиеся для Windows, сопровождается рядом серьезных трудностей. На фоне этого мировая доля macOS сократилась, по данным NetMarketShare, с 9,74% в январе 2020 г. до 9,22% в июне 2020 г. В то же время большинство дистрибутивов Linux распространяются на бесплатной основе.

Linux в стиле Windows

В середине июля 2020 г. в свободном доступе появился дистрибутив Linuxfx версии 10.3. Как сообщал CNews, его интерфейс полностью скопирован с оболочки Windows 10 – разработчики старательно перенесли в него каждый элемент, включая меню «Пуск», «Панель управления», «Проводник».

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Linuxfx выглядит точь-в-точь как Windows 10

Авторы Linuxfx даже скопировали иконки фирменных программ Microsoft – например приложений из состава пакета Office. За счет этого переход с Windows 10 на Linux с использованием данного дистрибутива для многих Windows-пользователей будет максимально быстрым и простым.

Microsoft пока не о чем беспокоиться

Взрывной рост популярности Linux, как пишет Softpedia, повышает вероятность скорого захвата им второго места среди самых популярных настольных ОС в мире. Это возможно за счет сокращения долей рынка как Windows, так и macOS, находящейся сейчас на второй строчке в этом рейтинге.

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По версии StatCounter, доля Linux не превышает 2%

В то же время текущих темпов наращивания доли Linux недостаточно, чтобы в краткосрочной перспективе пошатнуть лидирующие позиции Microsoft. Одна из причин этого – необходимость изучения функций новой ОС при переходе на нее. Также потребуется затратить время на поиск альтернатив для тем программ, что раньше использовались под Windows. Не все пользователи готовы пойти на это. Однако растущая популярность Linux может указывать на то, что для все большего числа людей эти препятствия кажутся незначительными.



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