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Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM

Аngara Security расширила портфель сервисов по информационной безопасности и стала авторизованным MSS-партнером Positive Technologies. С августа 2023 г. клиентам доступны сервисы по управлению уязвимостями. Новые сервисы базируются на партнерском решении MaxPatrol VM, разработанном Positive Technologies.

MaxPatrol VM – продукт управления уязвимостями нового поколения. Система позволяет выстроить полноценный процесс vulnerability management: проводить инвентаризацию, категоризацию и группировку узлов, фиксацию согласованных SLA на обновления ПО, контроль за устранением уязвимостей, их приоритизацию, в том числе учитывая их трендовость, а также в соответствии с рекомендациями регуляторов.

В зависимости от условий предоставления MSS-сервисов, клиентам будет доступна различная функциональность продукта, затрагивающая все этапы процесса управления уязвимостями.

«Мы видим тренд на оказание услуг по управлению уязвимостями. Подписанное соглашение с Angara Security демонстрирует всему рынку готовность российских MSSP к замене западных решений на зрелые отечественные системы по управлению уязвимостями. Сейчас в компании Positive Technologies уже разработаны три архитектуры для MSS-сервисов на базе нашей VM-системы (без доступа пользователя в интерфейс, с доступом в веб-консоль, с полным размещением компонентов в инфраструктуре организации). Наше решение подходит для анализа защищенности бизнеса любого размера. Мы продолжим наращивать функциональность MaxPatrol VM, в том числе повышать скорость доставки информации об уязвимостях и покрывать максимальный спектр сканируемых систем. Итог всех наших усилий – обеспечение результативной кибербезопасности», – сказал Михаил Козлов, руководитель продукта MaxPatrol VM, Positive Technologies.

Angara Security предоставляет MSS-сервисы для компаний малого и среднего бизнеса с 2019 г.

«В отличие от крупного бизнеса, маленькие компании в большей степени заинтересованы в подключении сервисов для защиты активов с минимальными усилиями и в короткие сроки. MSS актуальны для бизнеса, в котором команда по информационной безопасности включает всего 1-2 человека или она в принципе недоступна из-за ограничений бюджета. При этом защита IT-активов актуальна, если «цифра» – это единственный актив компании, или она работает на подряде у более крупных организаций. В силу более низкого уровня зрелости информационной безопасности малый бизнес чаще становится мишенью для киберпреступников, которые далее по цепочке организуют взлом инфраструктуры крупных экосистем», – сказал Руслан Косарим, заместитель генерального директора Angara Security.

Используя MSS-сервисы, малый и средний бизнес экономит от 30% годового бюджета на информационную безопасность. При этом Angara Security обеспечивает в течение двух дней подключение к сервисам для защиты рабочих станций, серверов, почтового трафика, оказывает услуги S2S-шифрования, а также сервисного сопровождения 24/7. Для компаний также доступна модель Pay-as-you-grow, которая позволяет кастомизировать и модифицировать подключенные услуги. Сервисную поддержку клиентов MSS-сервисов оказывают более 170 инженеров, которые подключаются на всех этапах настройки и взаимодействия с клиентами.

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