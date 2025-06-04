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«МойОфис» и «Киберпротект» объявили о технологическом партнерстве

«МойОфис», российская продуктовая компания, и компания «Киберпротект», участник рынка решений для резервного копирования и защиты данных, заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Стороны договорились обеспечивать взаимную совместимость своих программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Партнерство «МойОфис» и «Киберпротекта» предполагает сотрудничество технических специалистов двух компаний. Стороны соглашения планируют тестировать корпоративные продукты «МойОфис» на совместимость с ПО для резервного копирования и защиты данных от «Киберпротекта». Также в ходе работы над совместимостью приложений компании будут проводить экспертизы, консультации и стендовые испытания различных решений на базе продуктов «МойОфис» и «Киберпротекта». В частности, в результате совместной работы двух компаний российские пользователи корпоративной почтовой системы «МойОфис» Mailion смогут получить доступ к сервису резервного копирования.

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«МойОфис продолжает развивать технологические партнерства с российскими высокотехнологичными компаниями. Такой подход позволяет обеспечить пользователей удобными и совместимыми цифровыми решениями. Соглашение с «Киберпротектом» положит начало масштабной совместной работе в вопросах обеспечения совместимости решений обоих вендоров», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Мы закрепляем наши партнерские отношения и намерения вести непрерывную работу над взаимной технологической совместимостью с продуктами «МойОфис» — компании, решения которой прочно вошли в ландшафт российского корпоративного ПО. В условиях растущих требований к защите данных и цифровой устойчивости, партнерство позволит нашим общим заказчикам чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне, обеспечить непрерывность бизнеса и комфортный уровень сервиса при работе с отечественными решениями», — отметил директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект» Андрей Крючков.

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