Подтверждена совместимость решения «Кибер Инфраструктура» и серверов OpenYard

Компания OpenYard и отечественный разработчик ПО «Киберпротект» завершили тестирование на совместимость гиперконвергентного решения «Кибер Инфраструктура» с серверными платформами OpenYard. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Проведенные испытания подтвердили, что платформа «Кибер Инфраструктура» 6.7 может быть развернута и полноценно функционировать на платформах OpenYard RS1021 и OpenYard RS2021, обеспечивая отказоустойчивость, масштабируемость и гибкость инфраструктуры для корпоративных заказчиков и государственных организаций.

«Кибер Инфраструктура» – это гиперконвергентная платформа для развертывания виртуализированных инфраструктур и частных облаков, объединяющая вычислительные ресурсы, хранение данных и сетевую подсистему в единую программно-определяемую среду. Решение обеспечивает высокую отказоустойчивость, упрощает масштабирование и снижает операционные затраты при эксплуатации критически важных ИТ-систем.

Тестирование проводилось на оборудовании семейства RS202I и RS102I. Первый поддерживает установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVMe и до шести PCI-устройств, а второй – до 10 накопителей и четырех PCI-устройств. Оба сервера основаны на процессорах пятого поколения архитектуры x86 с теплопакетом до 350 Вт, поддерживают до 4 ТБ оперативной памяти DDR5, а также оснащены интерфейсами PCIe 5.0 и модулями OCP 3.0.

«Для рынка сегодня особенно важно наличие технологических решений, которые легко интегрируются и работают в едином контуре. Совместимость «Кибер Инфраструктуры» с платформами OpenYard – это вклад в развитие нашей партнерской экосистемы и в формирование устойчивой инфраструктурной базы, на которой бизнес и государственные заказчики могут строить критически важные сервисы», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

«Кибер Инфраструктура как гиперконвергентное решение в полной мере раскрывает свой потенциал и возможности в тесной связке с проверенным, совместимым оборудованием. Именно поэтому подтвержденная совместимость с серверами OpenYard – фактор эффективности, стабильности и производительности для наших общих заказчиков. Налаживание технологических партнерств с производителями аппаратных решений – наша стратегическая задача, которую мы решаем в рамках партнерства с OpenYard»,— сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».