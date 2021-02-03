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Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion

Бизнес Законодательство

В Пресненском районном суде г. Москвы состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и Бориса Левина. Защитником Абрамова А.П. выступил адвокат Половников В., защитником Мангутова В.Р. – адвокат Филатов В., защитником Левина Б.В. – адвокат Дербышев В.

Суд продлил срок содержания под стражей подзащитных, проигнорировав отсутствие в материалах дела каких-либо достоверных доказательств обвинения, тот факт, что все материалы дела указывают на полную непричастность подзащитных к инкриминируемому им преступлению, а также то, что следствием не установлено событие преступления, сообщили защитники.

Суд не принял во внимание и очевидных процессуальных нарушений в рамках расследования дела. Дело было возбуждено и расследовалось Следственным управлением по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по г. Москве, что никак не соответствует территориальной подследственности уголовного дела и месту совершения преступления, в котором В. Симоненко обвиняет подзащитных, сказали адвокаты.

Также защитники обратили внимание на то, что с момента заключения подзащитных под стражу в октябре 2020 г., в течение трёх месяцев не проведено ни одного следственного действия с их участием, следователи даже не посетили ни одного из них в СИЗО.

Вячеслав Симоненко ранее уже подавал заявления о якобы имевшем место поджоге, на которые получал от правоохранительных органов отказ. Вячеслав Симоненко продолжал вести с подзащитными бизнес и ни разу не поднимал вопроса о выплате в законном порядке якобы имевшегося долга.

Адвокаты заявили, что Вячеславу Симоненко удаётся вводить в заблуждение не только органы суда и следствия, но и СМИ, которые публикуют его ложные, путанные и противоречивые показания по делу.

У стороны защиты есть доказательства сфабрикованности дела в отношении совладельцев Merlion. Имеющиеся у адвокатов материалы, по их словам, подтверждают, что Вячеслав Симоненко фальсифицировал доказательства и пытался склонять свидетелей к даче заведомо ложных показаний в отношении наших подзащитных.

В настоящий момент все факты указывают на то, что уголовное преследование в отношении Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и Бориса Левина подлежит прекращению, заявили адвокаты.



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