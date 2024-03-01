В Merlion назначен генеральный директор

Генеральным директором группы компаний Merlion назначен Олег Фоменко. Он сменит на этой позиции Сергея Расколова, который занимал этот пост в компании дважды – в 2013–2016 гг. и с февраля 2023 г. по 1 марта 2024 г. Сергей продолжит свою руководящую деятельность в группе компаний в качестве члена совета директоров Merlion.

Олег Фоменко – выпускник Ростовского государственного экономического университета по специальности «Информационные системы в экономике». В ИТ-сфере он работает уже более 20 лет. Олег начал свою карьеру в 2003 г. в проекте «НКА-групп» (производитель ноутбуков под брендом iRu) в должности менеджера по продажам. Затем руководил подразделениями закупок в крупных федеральных b2c-компаниях, а с 2017 г. возглавлял отдел закупок телекоммуникационной продукции в компании Merlion. С марта 2023 г. занимал должность директора единого департамента закупок Merlion и «Ситилинка».

«Сергей Расколов – значимый человек для нашей группы компаний, его вклад очень ценен для нас. За последний год в роли генерального директора он блестяще выполнил все задачи, стоявшие перед ним в рамках трансформации бизнеса в непростых для ИТ-дистрибуции рыночных реалиях. В качестве члена совета директоров Сергей продолжит принимать стратегически важные решения для дальнейшего развития ГК Merlion, – сказал Алексей Абрамов, председатель совета директоров ГК Merlion. – Олег Фоменко – сильный и опытный руководитель, который хорошо знает отрасль и умеет работать с командой. Он отлично проявил себя за то время, пока занимал должность директора единого департамента закупок Merlion и «Ситилинка». Будем ждать от него таких же результатов (а, может даже лучше) в новой роли».