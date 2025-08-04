Компания «2Б Диалог» стала консалтинговой группой

Компания «2Б Диалог», которая специализируется на оценке материальных и нематериальных активов, а также финансовом, техническом и налоговом консалтинге, сообщает о своем преобразовании в консалтинговую группу под одноименным брендом. В ее состав вошли компании «2Б Диалог» и «Аврора Партнерз», оказывающая услуги в области коммерческой деятельности и управления. Это позволит реализовать комплексный подход к решению задач клиентов.

За 17 лет работы на рынке команда «2Б Диалог» выполнила более 1,1 тыс. успешных кейсов. Созданная группа продолжит сотрудничество с ведущими банками, а также бизнесами из разных сфер, государственными структурами и корпорациями.

«Идея о преобразовании «2Б Диалог» в консалтинговую группу возникла после того, как в 2022 г. мы приняли новую стратегию работы на рынке. Команда сосредоточилась на развитии таких направлений, как оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов — программного обеспечения, товарных знаков, ЦФА и т.п., оценка проблемных активов при банкротстве и антикризисный консалтинг. Одновременно велась работа по оценке недвижимости, инвестиционных проектов, ценных бумаг и иных активов, финансовому и налоговому консалтингу, проведению финансовых, строительных и других экспертиз. Последние изменения позволят нам более полно удовлетворять потребности заказчиков», — сказал управляющий партнер «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.