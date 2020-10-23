«Учи.ру» запускает серию онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учиться»

Образовательная платформа «Учи.ру» запускает новую серию бесплатных онлайн-уроков и мастер-классов «Учабрь — пора учиться». В проекте помимо ведущих учителей России примут участие популярные блогеры, среди которых видеоблогер Саша Спилберг, журналистка, автор видеоблога «Все как у зверей» Евгения Тимонова и детский популяризатор науки Александр Толмачев.

Каждую неделю с понедельника по четверг на сайте проекта ведущие учителя России будут проводить онлайн-уроки для 1-8 классов по основным школьным предметам - математике, русскому языку, окружающему миру и английскому языку. По пятницам популяризаторы науки, журналисты и блогеры в формате практических мастер-классов, специально созданных для проекта «Учабрь — пора учиться», будут делиться своими знаниями с учениками младшей и средней школы и их родителями.

Первыми приглашенными гостями станут видеоблогер и певица Саша Спилберг, журналистка Евгения Тимонова и детский популяризатор науки Александр Толмачев.

Уже 23 октября, в 11:00 вместе с Александр Толмачевым проверим, сколько заблуждений в копилке ваших знаний. Оказывается, страусы не прячут голову в песок. А хамелеон меняет цвет не для маскировки. Более того, динозавры не вымерли и обитают не только на платформе «Учи.ру». Эти и другие мифы образования детский популяризатор науки Александр Толмачев развеет в своей занимательной лекции.

Онлайн-уроки — это один из наиболее востребованных бесплатных образовательных форматов на платформе «Учи.ру», который помогает учителям в проведении уроков как в очном, так и дистанционном обучении. А ученикам и родителям позволяет самостоятельно закрепить пройденный школьный материал или изучить новую тему. Весной 2020 года платформа «Учи.ру» провела 313 онлайн-уроков по математике, русскому языку, окружающему миру и английскому языку для 1-4 классов, которые собрали более 7 млн просмотров на YouTube.

Помимо видеозаписи онлайн-уроки включают в себя подборки тематических интерактивных заданий, с помощью которых ученики могут закрепить пройденный материал. Каждый урок сопровождается презентацией, проверочными работами и методическими советами, специально созданными для учителей, чтобы облегчить подготовку к урокам, сэкономить их силы и время.

Екатерина Латыпова, руководитель направления по работе с учителями образовательной платформы «Учи.ру», отметила: «Цикл онлайн-уроков для 1-8 классов «Учабрь – пора учиться» по базовым предметам школьной программы в 1-4 классах, а также математике, русскому и английскому языкам в 5-8 классах разработан в помощь учителям для подготовки и проведения как дистанционных уроков, так и занятий в классе. Каждый урок — это уникальная подборка обучающих видео и презентаций, интерактивных заданий, домашних и проверочных работ. Такой универсальный комплект к каждому уроку учителя могут использовать в качестве основных или дополнительных материалов при планировании своих занятий. А родители с их помощью – самостоятельно организовать дополнительные занятия своих детей, чтобы лучше усвоить темы школьной программы. Надеемся, практические мастер-классы детских популяризаторов науки и известных блогеров смогут полезно дополнить учебный процесс и сделать его еще более увлекательным».

Расписание и ссылки на онлайн-уроки будут доступны на странице зарегистрированным пользователям и будут обновляться каждую неделю. Мастер-классы блогеров и приглашенных знаменитостей можно будет посмотреть в записи на YouTube-канале «Учи.ру» после их проведения.