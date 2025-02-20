«Авито Работа»: востребованность сотрудников, работающих с маркетплейсами, за год выросла на 32%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий и средних зарплатных предложений для массовых работников, в вакансиях которых упоминается работа с маркетплейсами. Данные показали, что в январе 2025 г. при сравнении год к году число вакансий для специалистов инфраструктуры маркетплейсов выросло на 32%, а средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников увеличились на 18%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов зафиксирован среди курьеров — спрос на них увеличился в 2,6 раза (+162%). Средняя предлагаемая зарплата в январе 2025 г. составила 96,31 тыс. руб. при фиксированной занятости. Однако в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки зарплат с максимальными возможными значениями: реальный доход сотрудников на этой позиции варьируется, так как складывается из количества выполненных заказов, чаевых, особенностей работы в разных регионах и на разных видах транспорта.

Второй по росту востребованности стала профессия водителя-экспедитора — количество предложений о работе для них выросло в 2,6 раза (+155%) за год, а соискатели на эти вакансии могли рассчитывать в среднем на 127,98 тыс. руб. ежемесячно.

Значительно вырос спрос на сортировщиков — в 2,3 раза с января 2024 года (+134%). Новым сотрудникам на этой массовой позиции в январе текущего года предлагали в среднем около 60 737 рублей в месяц при фиксированном графике. Также в два раза выросло число вакансий для продавцов-консультантов (+101%) и продавцов-кассиров (+96%).

Кроме роста числа вакансий, за год также изменились средние зарплатные предложения по ряду востребованных профессий. Наиболее существенный прирост зафиксирован у соискателей на позиции сортировщиков — в январе этого года они выросли на 81% за год. Курьерам за год стали предлагать на 39% больше, фасовщикам — на 37%. Заметный рост средних предлагаемых зарплат также отмечен в вакансиях для упаковщиков (+30%) и водителей-экспедиторов (+27%).

«Развитие e-commerce продолжает оказывать заметное влияние на рынок труда. Ускорение доставки, расширение сети пунктов выдачи заказов и увеличение объемов онлайн-продаж создают повышенный спрос на специалистов, работающих с маркетплейсами. Эта динамика также стимулирует трансформацию ряда привычных профессий. Например, в вакансиях продавцов-кассиров и продавцов-консультантов работодатели все чаще указывают требования к подготовке заказов для продажи на онлайн-площадках», — сказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.