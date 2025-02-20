Разделы

Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: востребованность сотрудников, работающих с маркетплейсами, за год выросла на 32%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий и средних зарплатных предложений для массовых работников, в вакансиях которых упоминается работа с маркетплейсами. Данные показали, что в январе 2025 г. при сравнении год к году число вакансий для специалистов инфраструктуры маркетплейсов выросло на 32%, а средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников увеличились на 18%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наибольший рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов зафиксирован среди курьеров — спрос на них увеличился в 2,6 раза (+162%). Средняя предлагаемая зарплата в январе 2025 г. составила 96,31 тыс. руб. при фиксированной занятости. Однако в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки зарплат с максимальными возможными значениями: реальный доход сотрудников на этой позиции варьируется, так как складывается из количества выполненных заказов, чаевых, особенностей работы в разных регионах и на разных видах транспорта.

Второй по росту востребованности стала профессия водителя-экспедитора — количество предложений о работе для них выросло в 2,6 раза (+155%) за год, а соискатели на эти вакансии могли рассчитывать в среднем на 127,98 тыс. руб. ежемесячно.

Значительно вырос спрос на сортировщиков — в 2,3 раза с января 2024 года (+134%). Новым сотрудникам на этой массовой позиции в январе текущего года предлагали в среднем около 60 737 рублей в месяц при фиксированном графике. Также в два раза выросло число вакансий для продавцов-консультантов (+101%) и продавцов-кассиров (+96%).

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Кроме роста числа вакансий, за год также изменились средние зарплатные предложения по ряду востребованных профессий. Наиболее существенный прирост зафиксирован у соискателей на позиции сортировщиков — в январе этого года они выросли на 81% за год. Курьерам за год стали предлагать на 39% больше, фасовщикам — на 37%. Заметный рост средних предлагаемых зарплат также отмечен в вакансиях для упаковщиков (+30%) и водителей-экспедиторов (+27%).

«Развитие e-commerce продолжает оказывать заметное влияние на рынок труда. Ускорение доставки, расширение сети пунктов выдачи заказов и увеличение объемов онлайн-продаж создают повышенный спрос на специалистов, работающих с маркетплейсами. Эта динамика также стимулирует трансформацию ряда привычных профессий. Например, в вакансиях продавцов-кассиров и продавцов-консультантов работодатели все чаще указывают требования к подготовке заказов для продажи на онлайн-площадках», — сказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще