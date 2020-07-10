«1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП, в которой 800 пользователей из 73 филиалов и представительствах компании по всей России ведут кадровый учет и расчет зарплаты для более чем 8 000 сотрудников.

АО «СО ЕЭС» — специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление технологическим режимом Единой энергетической системы России (ЕЭС России) на территории 81 субъекта Российской Федерации.

В структуру АО «СО ЕЭС» входит 73 филиала и представительства: исполнительный аппарат с центральным диспетчерским управлением, 7 объединенных диспетчерских управлений, 49 региональных диспетчерских управлений, 16 представительств.

Раннее АО «СО ЕЭС» эксплуатировало информационную систему «Расчет заработной платы и управление персоналом», которая состояла из 9 обособленных информационных баз: 2 базы в исполнительном аппарате и 7 баз в филиалах. В каждой операционной зоне имелись свои сложившиеся нюансы начислений и учета. За 10 лет эксплуатации система многократно дорабатывалась под требования пользователей, поэтому ее поддержка требовала постоянных значительных ресурсов. Обновления, выпускаемые производителем «1С», невозможно было установить в штатном режиме без дополнительных доработок. Использование 9 баз данных приводило к большому количеству обменов, что снижало оперативность поступления данных из филиалов в исполнительный аппарат и обратно.

По итогам конкурсных процедур, ВЦ «1С-Рарус», обладающий большим опытом автоматизации учетных систем, имеющий сертификат по системе менеджмента качества ISO 9001:2015 приступил к задаче создания централизованной системы на базе 1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП.

Первоначально был выполнен методологический анализ процессов Общества, по результатам которого руководство Системного оператора приняло решение об изменении процессов с целью централизации, унификации и автоматизации на типовой конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом 8.КОРП». Руководством ставилась цель — решить задачу с минимальным количеством доработок и изменений типовой конфигурации для ускорения внедрения новой программной платформы и снижения трудоемкости её сопровождения в будущем.

Достижения проекта:

- Унифицированы процессы ведения организационной структуры и штатного расписания, кадрового учета, учета рабочего времени, планирования и учета награждений, воинского учета, формирования отчетности.

- Унифицирована и утверждена «Единая номенклатура видов расчетов по Обществу», где по каждому виду начислений и удержаний описан алгоритм расчета, налогообложение, входимость в средний заработок, входимость в расчетные базы, отражение в отчётности, отражение в бухгалтерском и налоговом учете.

- Обеспечен расчет заработной платы по более 200 видам начислений и удержаний.

- Ведется автоматическая рассылка зашифрованных расчетных листков для персонала в соответствии с законом о персональных данных.

- Формируются «полноценные» проводки по счетам и субконто.

- Выполняется автоматическое формирование сводной по обществу, специализированной отчетности для ГИС ТЭК и Минэнерго.

- Создана подсистема премирования с контролем лимитов, предложений по корректировкам от руководителей подразделений, базовых и управляющих коэффициентов.

- Разработана подсистема планирования и учета награждений и поощрений.

- Реализована подсистема управления доступом, позволяющая одному администратору управлять доступом всех пользователей параллельно с другими задачами.

- Разделен доступ по формированию регламентированной отчетности по ответственным, по филиалам и по ИФНС (6-НДФЛ, 2-НДФЛ).

- Максимально использована типовая функциональность на основании методик фирмы «1С». Для всех точек интеграции, в том числе для сторонних систем не на платформе «1С», использована универсальная подсистема синхронизации данных.

- Срок установки обновлений программы от «1С» сокращен до трех часов.

Результаты проекта:

- Автоматизировано 800 рабочих мест. Система введена в промышленную эксплуатацию 1 января 2020 г.

- В ходе внедрения при переходе на типовую версию было пересмотрены и перестроены часть внутренних бизнес-процессов в кадровом и бухгалтерском учете. Выявлены и оптимизированы, либо устранены неэффективные и архаичные процессы. Это позволило существенно обновить структуру взаимодействия подразделений Общества, унифицировать кадровый учёт и расчёт заработной платы, а также создало предпосылки для последующей централизации функций расчёта ЗП и сдачи отчётности.

Вследствие централизации функций стала более прозрачной система кадрового учёта в Обществе с большой филиальной структурой, был выполнен переход к универсальным бизнес-процессам, увеличилась ответственность исполнителей в филиалах, усилился контроль исполнения и соблюдения сроков по рабочим задачам, а также удалось избежать двойного документооборота, дублирования кадровых документов, плюс были оптимизированы трудовые ресурсы благодаря сокращению дублирующего функционала работников, выполняющих функции кадрового учета и расчета зарплаты.

Вследствие оптимизации процессов учета был упрощен процесс разработки схем и процедур мотивации и развития персонала, облегчен учет ротации специалистов между филиалами, расположенными в разных регионах и автоматизирован учет кадрового резерва компании.

Вследствие оптимизации технической структуры снизились временные затраты ИТ службы на обслуживание системы теперь обслуживается одна база вместо девяти, исключены работы ИТ персонала по контролю корректного обмена и устранению ошибок, требовавшиеся ранее при обмене между базами, а также существенно разгружены каналы связи и Значительно сокращены серверные мощности, на которых установлена система. Высвобожденные серверные ресурсы направлены на решение прочих задач Общества.

Помимо этого, был упрощен контроль за распределением лицензий и оптимизирована процедура добавления новых лицензий.