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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере инфраструктуры маркетплейсов за год выросли на 14%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий и средних зарплатных предложений для массовых работников, задействованных в сфере инфраструктуры маркетплейсов в июле 2024 г. Данные показали, что за год число вакансий для специалистов по работе с маркетплейсами выросло на 50%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников — на 14%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При рассмотрении профессий в сфере инфраструктуры маркетплейсов в расчет принимались специальности массового сегмента, для которых работодатели чаще указывают фиксированные зарплатные предложения в вакансиях. При этом курьер оказался самой высокооплачиваемой массовой профессией, задействованной в сегменте — в июле текущего года соискателям предлагали в среднем 126,089 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день (+66%).

Лидером по приросту активных вакансий с упоминанием работы с маркетплейсами в июле текущего года стала профессия кладовщика — за год количество предложений о работе выросло в 5,5 раза (+445%). На втором месте — профессия водителя-экспедитора с приростом вакансий в 3,3 раза за год (+233%). Спрос работодателей на менеджеров по работе с клиентами вырос в 2,9 раза (+190%).

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CNews Analytics

Сотрудники склада и операторы колл-центров также вошли в число профессий с наибольшим ростом спроса работодателей в сегменте маркетплейсов. Число вакансий, в которых упоминалась работа с маркетплейсами, для них выросло на 167% и 153% соответственно.

«Мы наблюдаем значительный рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов — в июле 2024 года спрос работодателей на специалистов в этом сегменте вырос в 1,5 раза за год, а средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников — на 14%. Рынок онлайн-торговли продолжает активно расширяться: об этом свидетельствует динамика вакансий на позиции водителей, сотрудников склада и офисных специалистов, отвечающих за работу с клиентами. Масштабирование маркетплейсов создает новые рабочие места для соискателей, причем многие востребованные профессии не требуют специальных навыков или квалификаций для трудоустройства», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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