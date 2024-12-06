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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в индустрии красоты выросли на 38% в 2024 году

Подводя итоги 2024 г., эксперты «Авито Работы» отметили значительный рост зарплат в бьюти-индустрии. За период с января по ноябрь текущего года средняя предлагаемая зарплата для сотрудников в этой сфере увеличилась на 38% и составила 91,35 тыс. руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидером по приросту зарплат оказался барбер — работодатели стали предлагать кандидатам на эту позицию на 51% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя зарплата специалистов, указываемая в вакансиях работодателей, достигла 137,5 тыс. руб. в месяц.

На втором месте по росту средних зарплатных предложений находятся администраторы салонов красоты, для которых зарплатные предложения увеличились на 47% и составили 50,67 тыс. руб. в месяц при графике «полный рабочий день».

Третью строчку заняла профессия мастера ногтевого сервиса. В объявлениях о поиске сотрудников работодатели стали предлагать кандидатам на эту позицию в среднем 91,5 тыс. руб. в месяц (+40%).

Стоит помнить о том, что фактический заработок большинства специалистов бьюти-индустрии (барберов, парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса и т.д.) напрямую зависит от объема работы и числа клиентов, а также дополнительного вознаграждения в виде чаевых.

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