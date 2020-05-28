Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство

Трудовой кодекс с учетом цифровых технологий

Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить комплекс предложений по внесению поправок в действующее трудовое законодательство об использовании цифровых технологий при трудоустройстве. В список вошли платформенные решения для развития системы занятости, внедрение цифрового оборота документов о трудовой деятельности, а также поправки в законы, призванные «упростить регулирование режимов удаленной занятости».

Поручение было сделано в рамках совещания Президента с представителями федеральных министерств и главами регионов о состоянии рынка труда, которое прошло вечером 27 мая 2020 г. в режиме видеоконференции.

«Поручаю отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, имея в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений», – сказал Владимир Путин. – При этом нужно исходить из главного – права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет».

Ускоренная цифровизация трудового законодательства, по словам Президента, станет одним из факторов общенационального плана действий по восстановлению экономики и борьбы с безработицей. Цифровизация трудовой деятельности также является частью нацпрограммы «Цифровая экономика», которая предусматривает переход на электронные трудовые книжки, эксперимент с электронным документооборотом и другие проекты.

Законодательное закрепление «удаленки»

По мнению Владимира Путина, опыт организации работы в удаленном режиме будет полезен и востребован и после восстановления обычного ритма деловой жизни.

Путин поручил «донастроить» трудовое законодательство

«Такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами. Например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах. Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на «цифре», в значительной степени будет носить распределенный, сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому» – сказал Президент.

Пакет поправок в гл. 49.1 Трудового кодекса России с регламентацией дистанционной работы и всех ее аспектов уже подготовлен Думской фракцией «Единой России». Такое сообщение появилось 27 июня на официальном портале партии.

Сейчас проект проходит экспертную оценку в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России. Внесение поправок в Трудовой кодекс, по словам Андрея Исаева, первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме и одного из авторов поправок, запланировано на июнь.

По мнению депутатов, действующие нормы ТК на фоне пандемии коронавируса устарели, при этом права дистанционно работающих сотрудников недостаточно защищены. Так, поправки подразумевают ограничить продолжительность рабочего дня на «удаленке» восемью часами – как и трудовое время в обычном офисе.

Законопроект предлагает перевести весь документооборот между руководством и сотрудниками — вплоть до листка нетрудоспособности, в цифровой формат, и только в отдельных случаях — например, при предоставлении декретного отпуска, высылать документы заказными письмами. По мнению авторов поправок, нормы цифрового документооборота необходимо закрепить в трудовом договоре о дистанционной работе, который также предлагается заключать онлайн.

Трудовой договор о дистанционной работе также должен включать пункт о том, какой техникой пользуется удаленный работник, собственной или работодателя. В некоторых случаях со стороны компании может быть предусмотрена компенсация за использование личного оборудования сотрудника.

Законопроект определит основные характеристики дистанционной работы — выполнение обязанностей вне офиса, взаимодействие с работодателем через интернет, время работы и отдыха сотрудника. Работник сможет самостоятельно устанавливать себе график – в случае, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Компания и сотрудник смогут согласовать временной диапазон взаимодействий, когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Работник получит право не реагировать на обращения вне графика. Поправки также предусматривают введение норм сверхурочной удаленной работы – например, при чрезвычайной ситуации, но только с личного согласия сотрудника и с дополнительной оплатой.

Другие предложения и законодательные инициативы

В рамках совещания Антон Котяков, глава Минтруда, предложил ряд мер по ускорению цифровизации кадрового делопроизводства. В частности, он предложил разрешить работодателям уже с 2021 г. вести кадровый документооборот электронно без дублирования на бумаге.

В настоящее время на портале госуслуг при постановке на учет в центрах занятости в качестве безработного гражданам предлагается заполнить резюме. По мнению Котякова, необходим пересмотр подходов к организации работы центров занятости, системный подход к работе с информацией о занятости, и создание условий для официального трудоустройства таких граждан. Министр также предложил организовать обучение находящихся под риском увольнения и состоящих на учете в центрах занятости.

Губернатор Челябинской Алексей Текслер выступил в рамках совещания с предложением о внедрении цифровых технологий для развития системы занятости. По его мнению, соответствующая цифровая платформа позволила бы напрямую соединить работников и работодателей. Такая платформа обеспечила бы возможность быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений и проведения расчетов по ним даже при краткосрочном найме.

Для организации такой цифровой службы мобильной занятости губернатор предложил использовать технологии и принципы, применяющиеся агрегаторами при разработке онлайн-сервисов.

Ранее CNews сообщил о проведении в России эксперимента по внедрению электронного документооборота, где работодатели смогут использовать свои информационные системы или ИС портала «Работа в России». В первом случае работодателю придется использовать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронные подписи сотрудника, в то время как на госпортале допускается простая электронная подпись работника, ключ к которой выдается на госуслугах.

Минтруд запустит экспериментальную подсистему для работодателей на своем портале с 1 октября 2020 г. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов правовых актов. Тестирование проводится в соответствии с законом №122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», подписанным Президентом России Владимиром Путиным 24 апреля 2020 г. Закон устанавливает сроки проведения эксперимента в период с 5 мая 2020 г. по 31 марта 2021 г.

В декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Изменения вступили в силу с начала 2020 г., и уже с января 2021 г. работодатели будут обязаны оформлять новых работников исключительно по электронным трудовым книжкам. Согласно расчетам Минтруда, это снизит затраты бизнеса на работу отдела кадров в три раза.

В апреле 2020 г. CNews сообщил о том, что работники с электронными трудовыми книжками отныне могут получить выписку из них в своем профиле на портале госуслуг. Выписка подтверждается цифровой подписью Пенсионного фонда России и считается действующим юридическим документом.