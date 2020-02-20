Beeline Uzbekistan предоставил абонентам безлимитный доступ к сервису Bookmate

Оператор мобильной связи Beeline Uzbekistan объявляет о запуске нового цифрового родукта в партнерстве с Bookmate. Это книжный сервис с большой библиотекой книг на узбекском, русском английском, испанском, турецком, шведском и других языках. Читать или прослушивать книги через сервис можно без расхода мобильного интернета.

Помимо обширной базы — это больше миллиона книг на 14 языках: мировая классика, нон-фикшн, детективы, комиксы, детская литература, аудиокниги и многое другое. Полный доступ к каталогу доступен по подписке. Выбранные книги можно скачать в память устройства, чтобы они были доступны без интернета.

При подписке 599 сумов в день, пользователи получают неограниченный доступ к сервису. А при первом подключении действует специальный промо-период – три дня.