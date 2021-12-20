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Beeline Uzbekistan начал подключать абонентам цифровые карты eSIM

Beeline Uzbekistan сообщил о том, что абонентам компании стала доступна услуга подключения eSIM – цифровых аналогов привычных SIM-карт. Карты нового типа нельзя сломать или потерять, а их первое подключение для клиентов Beeline является бесплатным.

Цифровые карты – следующий шаг в эволюции мобильных устройств. Модулями eSIM, которые в несколько раз меньше Nano-SIM-карт, производители оснащают смартфоны и планшеты, а также иные гаджеты, не имеющие слотов для физических карт, но нуждающиеся в подключении к мобильной сети.

«Сейчас все больше устройств работают благодаря мобильному интернету. Достаточно вспомнить, например, популярные во всем мире фитнес-браслеты. А модели смартфонов, поддерживающих eSIM, исчисляются уже десятками, хотя это сравнительно новая технология. Обладая самым быстрым интернетом в Узбекистане, мы думаем о том, что потребуется абонентам завтра. Карты нового типа помогут еще глубже погрузиться в удобный мир цифровых сервисов», – отметил генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

Впервые подключить eSIM абоненты могут в любом офисе компании бесплатно, предъявив документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем возможна замена цифровой карты или восстановление на ней номера в случае утраты смартфона – такие услуги будут оплачиваться согласно действующим расценкам оператора. Подробней о возможностях eSIM можно ознакомиться на сайте компании.

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