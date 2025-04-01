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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172049
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Magnetar Financial


01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq 1
25.02.2019 Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США 1
31.01.2019 Американцы бросились скупать акции Luxoft 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Magnetar Financial и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
DXC Technology - Computer Sciences 89 2
Киевстар - Kyivstar 542 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
Franklin Resources - Franklin Templeton 2 2
Magnetar Constellation Fund 1 1
MFS Investment Management - Massachusetts Financial Services 1 1
Magnetar Capital Partners 1 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
Litowitz Alec - Литовиц Алек 1 1
Johnson Rupert H. - Джонсон Руперт 1 1
Johnson Charles - Джонсон Чарльз 3 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Карачинский Анатолий 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 2
Великобритания - Виргинские Острова 232 2
Канада 4906 1
Ирландия - Республика 1016 1
США - Делавэр 172 1
США - Иллинойс 332 1
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6219 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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