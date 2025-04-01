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Magnetar Financial
|01.04.2025
|Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq 1
|25.02.2019
|Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США 1
|31.01.2019
|Американцы бросились скупать акции Luxoft 1
Magnetar Financial и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
|Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
|DXC Technology - Computer Sciences 89 2
|Киевстар - Kyivstar 542 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 2
|Franklin Resources - Franklin Templeton 2 2
|Magnetar Constellation Fund 1 1
|MFS Investment Management - Massachusetts Financial Services 1 1
|Magnetar Capital Partners 1 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 2
|Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
|Litowitz Alec - Литовиц Алек 1 1
|Johnson Rupert H. - Джонсон Руперт 1 1
|Johnson Charles - Джонсон Чарльз 3 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Карачинский Анатолий 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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