Спецпроекты

«Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

«Мегафон» протестировал возможности международной сети 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость мобильной передачи данных до 1,1 Гбит/сек. Результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным. «Мегафон» традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных – мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — сказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Тестирование позволило определить текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости дадут возможность абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт, например, помогут полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.

В феврале 2020 г. «Мегафон» предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен уже в 17 из 56 стран мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.

Подключение к сети пятого поколения возможно с использованием любого смартфона с поддержкой этой технологии. В зависимости от модели абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G. По итогам января 2021 г. в сети «Мегафона» зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств, за год их количество выросло более чем в 500 раз.



Другие материалы рубрики

Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

Chrome, Edge, Firefox и Safari не будут работать с ПО, которым власти Казахстана шпионят за гражданами

«Ростелеком» поглотил ИТ-холдинг и крупнейшего провайдера Екатеринбурга

Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам