Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Только 8% россиян готовы платить за доступ к контенту сайтов и блогеров без рекламы — исследование РОМИР

Согласно исследованию РОМИР, подавляющее большинство россиян (92%) предпочитают пользоваться сайтами и смотреть блогеров бесплатно с рекламой. Лишь 8% готовы отказаться от рекламы в интернете за плату. Об этом CNews сообщили представители РОМИР.

Исследование также подтвердило, что реклама воспринимается большинством как необходимая часть цифровой среды. Так, 79% опрошенных считают, что она позволяет получать бесплатный и качественный контент, а 82% отмечают, что именно благодаря рекламным доходам СМИ, блоги и приложения могут функционировать, оплачивать труд сотрудников и создавать новые материалы.

При этом 18% респондентов уверены, что создание онлайн-контента возможно и без рекламных доходов.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

В качестве альтернативных источников финансирования они называют спонсорство со стороны бизнеса и добровольные пожертвования. Однако почти четверть из этих опрошенных затрудняются представить, как именно сайты и блогеры смогут существовать без рекламы.

Роль рекламы выходит за пределы монетизации контента. По мнению 88% участников опроса, реклама — ключевой инструмент, который позволяет малому бизнесу находить свою аудиторию и развиваться. Более половины респондентов (64%) признались, что реклама помогает им принимать решения при выборе товаров и услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Интеграция сервиса для внештатников пластичнее собственной разработки: миф или реальность?

Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

«Яндекс» открыл биржу Telegram-каналов

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще