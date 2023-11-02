В России создан БПЛА для расширения покрытия сотовой сети

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали беспилотник, способный нести ретранслятор связи и обеспечивать коммуникацию с воздуха. Такую машину можно использовать, например, для проведения спасательных и поисковых работ в условиях плохого сигнала или в регионах России, пока еще не обеспеченных мобильной связью.

Беспилотник с ретранслятором

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали специализированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который позволяет с воздуха обеспечить коммуникацию в условиях отсутствия сотовой или спутниковой связи. Об этом рассказали изданию «Газета.Ru» представители исследовательского центра.

Разработчики оптимизировали и облегчили конструкцию дрона. Аппарат может находиться в воздухе до 30 минут, не считая времени, необходимого для взлета и посадки. Это на 10 минут больше, чем у аналогов. Беспилотник способен нести 1,5-2 кг полезной нагрузки, что соответствует массе ретранслятора сигнала с креплением.

Кроме того, ученые разработали более эргономичную и простую систему управления БПЛА. Она состоит из специального шлема, передающего картинку с камеры, и одноручного джойстика.

Леса и холмы не помеха

Специализированный БПЛА может использоваться, например, для проведения спасательных и поисковых работ в условиях плохого сигнала наземного ретранслятора.

Фото: HelloDavidPradoPerucha на Freepik В России создали дрон, способный обеспечить экстренную связь в ситуации плохого сигнала или в местах, где нет наземных ретрансляторов

«Обычно для увеличения зоны покрытия беспроводной связи используется наземный ретранслятор. Однако, если территория покрыта холмами, лесами и другими препятствия для распространения радиосигнала, то возможности такого оборудования могут сильно снизиться. Для решения данной проблемы разработали специальный БПЛА, который способен осуществлять ретрансляцию сигнала с воздуха», — сказал «Газете.Ru» руководитель лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев.

Цифровое неравенство регионов

Разработка питерских ученых может особенно пригодиться в регионах страны, в которых вообще отсутствуют мобильная связь и интернет.

Полностью обеспечить доступом в сеть жителей России планируют в 2031 г. Такой срок был обозначен в Совете Федерации в феврале 2023 г., о чем писала «Российская газета». Минцифры занималось формированием перечня малых населенных пунктов «для включения их в программу устранения цифрового неравенства».

При этом в России не хватает свободных частот и спутников связи. Радиочастотный спектр, выделенный операторам сотовой связи в «традиционных» диапазонах частот, практически исчерпан. В связи с этим к 2025 г. ожидается серьезное ухудшение качества услуг сотовой связи. Такой прогноз дали авторы «Стратегия развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г.», как писал CNews в августе 2023 г.