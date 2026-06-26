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Schmidt Alexander Шмидт Александр
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
|Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку 1
|14.12.2007
|В куске янтаря обнаружен уникальный хищный гриб 2
|10.10.2007
|Возможно, решена одна из загадок янтаря 2
Schmidt Alexander и организации, системы, технологии, персоны:
|Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3280 1
|Германия - Берлин 731 2
|Земля - планета Солнечной системы 10826 1
|США - Флорида 781 1
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