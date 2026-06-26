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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196789
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Schmidt Alexander Шмидт Александр

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку 1
14.12.2007 В куске янтаря обнаружен уникальный хищный гриб 2
10.10.2007 Возможно, решена одна из загадок янтаря 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Schmidt Alexander и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3280 1
Янковский Филипп 4 1
Чеботарев Дмитрий 14 1
Dilcher David - Дильхер Дэвид 1 1
Германия - Берлин 731 2
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
США - Флорида 781 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 836 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1365 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1472 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 2
Museum fuer Naturkunde Berlin - Берлинский музей естествознания 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453075, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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