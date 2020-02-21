Акционеру «Ангстрема» в 30 раз снизили долги перед экс-министром связи

Апелляционный арбитражный суд в 30 раз — с 369 млн руб. до 12,5 млн руб. — сократил задолженность обанкротившегося акционера зеленоградского микроэлектронного завода «Ангстрем» перед структурой экс-министра связи Леонида Реймана. Залогом по данному кредиту выступает доля в «Ангстреме», на которую претендует другой кредитор предприятия — банк «Зенит».

Дело о банкротстве акционера «Ангстрема»

Как выяснил CNews, Девятый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Москвы, касающегося банкротства «Контрактфинансгрупп» — одного из акционеров зеленоградского микроэлектронного завода АО «Ангстрем». Суд первой инстанции включил в реестр кредиторов обанкротившейся компании принадлежащую экс-министру связи Леониду Рейману фирму «Альтренатива капитал» с суммой задолженности 369 млн руб.

Рассматривая жалобу одного из кредиторов АО «Ангстрем» — банка «Зенит» — суд принял решение сократить размер этой задолженности до 12,5 млн руб. Впрочем, банк «Зенит» все равно с этим не согласился и поддал кассационную жалобу.

Рейман и «Ангстрем»

АО «Ангстрем» до недавнего времени было головным предприятием одноименной микроэлектронной группы. Во второй половине 2000-х контроль над предприятиями группы установил кипрский офшор Eventris Telecom Hodlings (ETH), связанный с «питерской группой связистов». Эта группу, в свою очередь, связывали с экс-министром связи Леонидом Рейманом.

Суд сократил задолженность акционера «Ангстрема» перед Рейманом в 30 раз

В 2011 г. Рейман, уйдя с госслужбы, признал наличие у него разного размера долей в различных предприятиях группы. В том числе он стал единоличным владельцем «Ангстрем-Т» — самого перспективного предприятия группы, которому госбанк ВЭБ под гарантии Правительства открыл кредитную линию объемом до 815 млн евро с целью закупки оборудования немецкой фабрики AMD и строительства современного производства.

Оборудование долгое время не завозилось в Россию и пролежало на складах в Голландии. В итоге оно было привезено и смонтировано, но завод не смог расплатиться с долгами и в конце 2018 г. ВЭБ забрал себе его акции. После этого началась процедура банкротства «Ангстрем-Т».

Как обанкротились акционеры «Ангстрема» и кому они заложили свое имущество

Не все в порядке и в АО «Ангстрем». В прошлом году банкротами стали два его акционера — «Ангстрем-инвест» и «Контрактфинансгрупп», владевшие по 25% акций завода. В обоих случаях с требованиями о банкротстве выступила некая «Хорайзон глобал консалтинг», которой акционеры «Ангстрема» задолжали всего по 1 млн руб. каждый за консалтинговые услуги.

Обанкротившиеся акционеры «Ангстрема» были гарантами по кредитам, которые предприятия брало у Сбербанка и банка «Зенит». Обеспечением по кредитам были доли этих компаний в «Ангстреме». При этом право требования задолженности «Контрактфинансгрупп» от Сбербанка через цепочку посредников отошло к «Альтернативе капитал».

Чем недоволен банк «Зенит»

В этой связи в рамках процедуры банкротства «Контрактфинансгрупп», Арбитражный суд Москвы постановил включить «Альтернативу капитал» в реестр кредиторов компании с правом требования задолженности в размере 369 млн руб. В отношении же банка «Зенит» суд постановил, что «Альтернатива капитал» является залогодержателем первой очереди, в связи с чем банк сможет требовать возврата своей задолженности с «Контрактфинансгрупп» только после погашения задолженности перед структурой Реймана.

Банк «Зенит» с этим не согласился и подал апелляцию. Банк считает, что такое решение нарушает его права. Кроме того, банк утверждает, что «Контрактфинансгрупп» аффилирован с «Альтернативой ккапитал». И «Контрактфинансгрупп», и «Ангстрем-инвест» могут быть связаны с Рейманом: в 2016 г. принадлежащая ему компания «Группа “Ангстрем”» (ее правопреемником является «Альтернатива капитал») подавала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о выкупе долей этих компаний в АО «Ангстрем» (данная сделка так и не состоялась).

Суд доводы банка отверг, указав, что банк «Зенит», предоставляя кредит «Ангстрему», знал, что приоритетное право залогодержателя находится у Сбербанка. Доказательств аффилированности «Контрактфинансгрупп» и «Альтернативы капитал» суд также не нашел, указав лишь, что обе компании аффилированы с АО «Ангстрем».

Однако конкурсный управляющий «Контрактфинансгрупп» обратил внимание суда на то, что компания не является должником «Альтернативы капитал» по основному обязательству, а выступает лишь в качестве залогодателя. В связи с этим размер задолженности, с которой «Альтернатива капитал» должна быть включена в реестр кредиторов «Контрактфинансгрупп», должен быть сокращен до размера стоимости заложенного имущества — то есть до размера стоимости 25% акций АО «Ангстрем».

Суд с этим согласился и сократил размер задолженности «Контрактфинансгрупп» перед «Альтернативой капитал» в 30 раз — до 12,5 млн руб. Впрочем, банк «Зенит», как уже отмечалось, с этим решением также не согласился и подал кассационную жалобу. Также банк «Зенит» пытался обжаловать решение суда о банкротстве другого акционера АО «Ангстрем» — «Ангстрем-инвест», но безуспешно.

Как Рейман взыскивает долги с предприятий «Ангстрема»

В настоящее время структуры Реймана активно пытаются добиться признания прав задолженности перед ними со стороны предприятий группы «Ангстрем». Так, Рейману лично удалось добиться включения его в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» с правом требования задолженности на сумму 423 млн руб. А «Альтернатива капитал» была включена в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» с размером задолженности в 2 млрд руб.

Кроме того, «Альтернатива капитал» подала в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Ангстрем» о взыскании задолженности на 2,3 млрд руб. Правда, суд это требование отклонил, заподозрив аффилированность между должником и кредитором. Со своей стороны, банк «Зенит» выиграл иск о взыскании задолженности с АО «Ангстрем» на сумму 1 млрд руб.