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Максут Шадаев скорее всего сохранит пост главы Минцифры

Кандидатура Максута Шадаева внесена главой Правительства Михаилом Мишустиным на рассмотрение Госдумы.

Максут Шадаев, возглавлявший Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в прошлом Правительстве России, предположительно, сохранит свой пост и в новом составе.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Правительства России.

Согласно норме Конституции России, после инаугурации Президента России Владимира Путина 7 мая 2024 г. весь состав Правительства ушел в отставку.

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Фото: Минцифры России
Кандидатура Максута Шадаева внесена в Госдуму председателем Правительства на пост министра цифрового развития

Теперь кандидатуру Максута Шадаева на пост главы Минцифры глава Правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы вместе с другими предложениями по составу нового Правительства.

Как ожидается, кандидатура Максута Шадаева будет рассмотрена на заседании ИТ-комитета Госдумы 12 мая 2024 г.

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Курировать цифровизацию российского госуправления, экономики и социальной сферы в новом составе Правительства станет вице-премьер и руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, который, по словам пресс-секретаря председателя Правительства Бориса Белякова, отвечал за цифровизацию государственного управления, имеет обширный опыт внедрения ключевых ИТ-систем и обладает всеми необходимыми компетенциями для продолжения этой работы.

В новом составе Правительства Дмитрий Григоренко также сохранит за собой должность руководителя Аппарата.

Прежний куратор ИТ-отрасли Дмитрий Чернышенко займется сферами Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма, к которым добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Кроме того, он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности, сообщил сайт Правительства.

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