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ИТ в госсекторе
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Дмитрий Григоренко: цифровая трансформация – это не гонка технологий, а общая эволюция

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко посетил Республику Казахстан с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым и провел переговоры по вопросам цифровизации с руководством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В ходе переговоров стороны отметили значительные успехи России и Казахстана в области развития цифровых государственных и финансовых услуг. В частности, в 2024 г. доля безналичных платежей в Казахстане превысила 80% от общего объема транзакций. Успешно внедрена система цифрового паспорта гражданина, которая позволяет безопасно и удобно получать государственные, банковские и коммерческие услуги онлайн с единой системой идентификации.

«Цифровая трансформация – это не гонка технологий, а общая эволюция. Обмен опытом между Россией и Казахстаном позволит сформировать новые стандарты удобства, безопасности и доступности цифровых услуг. Нам важно не просто перенимать лучшие практики, но и совместно создавать ИТ-продукты, ориентированные на реальные потребности людей. Ведь конечная цель цифровизации – не сами технологии, а повышение качества жизни граждан через развитие экономики и внедрение по-настоящему комфортных цифровых решений», – сказал Дмитрий Григоренко.

На переговорах российская делегация также поделилась ключевыми достижениями в области цифровизации. На сегодняшний день Россия является одной из стран-лидеров по количеству пользователей электронных государственных услуг. Портал «Госуслуг» объединяет более 110 млн пользователей, ежедневно через платформу подаётся свыше 2 млн заявлений. Почти 80% всех зачислений в образовательные учреждения (детские сады, школы, вузы, кружки и секции) осуществляется через «Госуслуги».

Дмитрий Григоренко отметил, что Россия входит в число немногих государств, развивающих низкоорбитальную спутниковую группировку. В 2024 г. было запущено 6 таких аппаратов. К 2030 г. планируется запуск свыше 290 низкоорбитальных спутников, что позволит обеспечить 100% покрытия Земли быстрым и доступным интернетом.

Особое внимание было уделено вопросам биометрической идентификации. Стороны отметили, что развитие данных технологий являются важным направлением работы в обеих странах. Сегодня в России с помощью биометрии можно оплачивать покупки и проезд в метро, получать услуги в МФЦ и даже регистрировать бизнес в онлайн-режиме.

Переговоры Дмитрия Григоренко в Астане подтвердили взаимную заинтересованность России и Казахстана в развитии цифрового партнёрства и стороны договорились продолжить диалог по ключевым направлениям, включая реализацию совместных проектов в сфере информационных технологий, электронных государственных услуг и цифровой инфраструктуры.

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